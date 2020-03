Ruba la borsa ad un'anziana e poi propone uno scambio: ladro in arresto

Ladro in azione a Cattolica Eraclea, nel territorio di Agrigento. Ruba la borsa con gli effetti personali di un’anziana, poi si finge un intermediario e le propone uno “scambio” oneroso. I carabinieri gli tendono una trappola e lo colgono in flagranza di reato arrestandolo. Lui è un 54enne cattolicese, volto già noto alle forze dell’ordine in quanto ha alle spalle altri tipi di reato. Dovrà adesso rispondere di estorsione ai danni della pensionata, sua concittadina. Ricostruiamo i momenti che hanno caratterizzato l’azione delittuosa del malvivente.

Tutto ha avuto inizio quando il ladro ha preso di mira una macchina parcheggiata. In un momento di calma ha sfondato il finestrino della vettura portando via una borsa contenente tutti gli effetti personali della donna: soldi, documenti, assegni, chiavi e altro ancora. La signora, una 73enne pensionata, dopo il dispiacere per il furto subito, non si è scoraggiata, anzi, sicura di poter ricevere aiuto dalle forze dell’ordine è andata col figlio a sporgere denuncia ai carabinieri della locale stazione. Poco dopo è stata contattata da un uomo che le diceva di sapere quanto le fosse accaduto e cha avrebbe potuto mediare al fine di farle riottenere i suoi beni oggetto del furto. Ma non era un’opera di pura generosità. L’uomo in cambio chiedeva la somma di 500 euro.

Chiaro che l’intermediario era la stessa persona che prima aveva commesso il furto. Era giunto il momento per i militari di mettere in atto un piano per smascherare il ladro. Dunque, la signora ascoltando le direttive spiegate dagli uomini dell’Arma, ha fatto credere all’uomo di essere disponibile allo scambio. Fissato giorno, ora e luogo, ecco che la donna non si è presentata da sola. Assieme a lei anche i militari che hanno sorpreso il cattolicese mentre era in corso lo scambio della borsa e dei soldi promessi. Per l’uomo sono scattate subito le manette ai polsi.

È stato condotto in caserma per le formalità che precedono l’arresto e poi tradotto al carcere di Agrigento in attesa del giudizio di convalida. La refurtiva è stata subito restituita alla signora derubata, che ha ringraziato i Carabinieri per il loro operato. In questo caso la richiesta di aiuto ai militari ha consentito di poter aiutare la vittima del furto. Appunto per questo motivo le forze dell’ordine consigliano sempre di rivolgersi immediatamente a loro segnalando qualsiasi problema. La tempestività della denuncia consente infatti di poter intervenire con maggiore incisività punendo i responsabili dei reati.