La sentenza choc: "Stupro? No, resistenze della moglie"

Aveva denunciato il marito per maltrattamenti e atti sessuali violenti. Ma secondo il magistrato " i fatti carnali devono essere ridimensionati nella loro portata " perché ci sono delle volte in cui un uomo " si trova a dover vincere quel minimo di resistenze che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale ", scrive il pm nella richiesta di archiviazione.

I fatti

Siamo a Benevento, nel 2021. Non ai tempi della "caccia alle streghe" ma a pochi giorni dall'approvazione del nuovo pacchetto di norme contro la violenza sulle donne. Eppure può accadare che un magistrato ricorra a un lessico che mal si confà alle battaglie per la parità sessuale e di ruolo degli ultimi anni. La storia, rilanciata sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, racconta di una burrascosa vicenda coniugale tra Maria e Paolo (nomi di fantasia). Ad aprile, Maria denuncia il marito per maltrattamenti e abusi sessuali. Sostiene di essere stata costretta dal coniuge ad avere rapporti intimi nonostante la ferma resistenza. La donna parla " di pressione esercitata dal marito che la faceva sentire obbligata ad avere rapporti sessuali con lui ", rapporti che avrebbe subito " per non svegliare il figlio ". Inoltre, in una circostanza specifica, sarebbe stata minacciata con una lama. La scena che viene descritta nella richiesta di archiviazione è questa: i due stanno per consumare la cena quando Paolo vede al tg un servizio sui femminicidi. " Paolo prende "il coltello con cui stava tagliando il pane - mette nero su bianco la pm - e lo punta al collo della moglie dicendo che prima o poi sarebbe stato menzionato lui al telegiornale ". Per il magistrato quel gesto - " per quanto di cattivo gusto ", precisa - sarebbe stato " compiuto per scherzo ". A suffragio di questa tesi ci sarebbe una chat intercorsa tra marito e moglie. " In momenti di rabbia si dicono tante cose che non si pensano , - scrive Paolo in un messaggio inviato a Maria - per tutte le altre cose io ho sempre scherzato, infatti tu mi rispondevi che saresti uscita prima tu al Tg ". Da qui la logica conclusione della pm: " tenuto conto del contesto in cui è avvenuto, ossia, la preparazione familiare della cena di una festa, dinanzi a testimoni ", Paolo scherzava. Quindi è Maria ad aver frainteso?

"Un uomo amante della materia"