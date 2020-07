"Manco oggi hai s...?". E tra Sgarbi e lo Chef Rubio è rissa

Volano stracci social tra Chef Rubio e Vittorio Sgarbi, protagonisti di un acceso scontro su Twitter. Il parlamentare, critico d'arte e opinionista televisivo commenta spesso i principali fatti di attualità sui suoi profili social ma stavolta è stato preso di mira dal cuoco televisivo, che con toni accesi ha cercato di intavolare una discussione, stroncata sul nascere da Sgarbi.

Nel pomeriggio di ieri, il critico d'arte ha detto la sua sualla vicenda dell'italiano radicalizzato che è stato arrestato per apologia e istigazione all'Isis. Gli investigatori dei Ros, che hanno a lungo seguito il 38enne di Bari residente a Milano, hanno ritenuto necessario l'arresto dopo aver registrato numerose intercettazioni e pedinamenti social, dove l'uomo condivideva immagini e documenti inneggianti le violenze dell'ISIS. " Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell'Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab ", ha scritto Vittorio Sgarbi sul suo profilo riscuotendo un discreto successo, con oltre 500 retweet e quasi 3mila like.

A stretto giro, però, è arrivata la replica di Chef Rubio, che pare non abbia gradito i contenuti dell'opinione di Sgarbi: " Manco oggi hai scopato eh? Non ce pensa' ". Una replica al vetriolo da parte del cuoco che, in assenza di programmi televisivi, si diletta sui social quasi a tempo pieno. Non è la prima volta che l'uomo si rivolge con toni poco eleganti al suo interlocutore e sono noti gli scambi dei mesi precedenti con Enrico Mentana, sionista secondo Rubio. L'uomo è solito provocare con toni molto accesi, come quando si scagliò contro Kirk Douglas nel giorno della sua morte.

Sgarbi non è certo un personaggio pacato ma in quest'occasione, sebbene abbia replicato a chef Rubio, ha preferito tenere i toni bassi e chiudere la questione con una battuta: " Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero? ". Non c'è stata una seconda ribattuta da parte di Gabriele Rubini, che ha abbandonato la discussione. Sono note le posizioni di Chef Rubio, così come chi frequenta i social sa che non è raro trovarlo a commentare, spesso in modo poco elegante, su argomenti che non seguono la sua personalissima linea di pensiero. Proprio per il suo carattere e i suoi commenti talvolta inaccettabili perché espressi in modo eccessivo pare sia stato allontanato dal network Discovery dove conduceva un programma dedicato alla cucina più ruspante. Pochi giorni dopo arrivò la sua smentita sulle motivazioni ma sta di fatto che da mesi, Chef Rubio, non è più un volto televisivo.