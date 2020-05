"Peggior sionista", "Chef del paese": è rissa tra Chef Rubio ed Enrico Mentana

È in atto un'accesa discussione social tra Enrico Mentana e Chef Rubio, nata dopo l'ultima puntata di Propaganda Live, in onda su La7. La rabbia dell'ex rugbista e presentatore televisivo è scaturita nel momento in cui Zerocalcare, disegnatore e membro fiso del cast, ha mostrato una vignetta nella quale ha perorato la causa del popolo curdo. Da qui lo scatto d'ira di Chef Rubio, che come spesso accade ha affidato a Twitter le sue parole di sdegno e, in modo come sempre colorito, si è lamentato del fatto che in televisione secondo lui non si affronti allo stesso modo la questione palestinese.

Nel mirino di Chef Rubio, in un botta e risposta con alcuni follower in merito a quell'argomento, è finito anche Enrico Mentana, definito " il peggior sionista. " Queste parole hanno scatenato un dibattito social infuocato al quale hanno preso parte diversi nomi noti. Solo poche settimane fa, Chef Rubio aveva appellato come sionista anche Kirk Douglas, commentandone la morte. Informato di quanto detto su Twitter da Chef Rubio, Enrico Mentana ha voluto replicare su Instagram, condividendo lo screenshot da Twitter con solo due parole di commento. " Lo chef del paese ", ha scritto il giornalista, appellando così l'ex conduttore di uno dei programmi di cucina della televisione italiana. Anche in questo caso sono state tantissime le reazioni pro e contro, tra chi ha solidarizzato con Enrico Mentana e chi, invece, ha preso le parti di Chef Rubio.