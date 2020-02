Chef Rubio contro Kirk Douglas: "Morto un sionista"

Sparito dalla televisione, Chef Rubio torna ad affidarsi a Twitter per scatenare l'ennesima polemica che sta infiammando i social network. Nel mirino del cuoco più discusso d'Italia questa volta c'è Kirk Douglas, morto ieri all'età di 103 anni. Il leggendario attore e produttore, all’anagrafe Issur Danielovitch Demsky, nato ad Amsterdam (New York) il 9 dicembre 1916 da una famiglia poverissima di emigrati ebrei russi, è stato "salutato" da Chef Rubio in un tweet di commiato che sta facendo molto discutere: " Morto uno dei più grandi attori sionisti della storia. Grazie a lui il revisionismo religioso e storico è stato possibile anche su pellicola e il pubblico coccolato dalle bugie, ha così smesso di farsi domande e accettare passivamente tutto".

Questa volta, però, anche chi lo segue lo bacchetta, e lui replica così: " L’ho scritto spesso e lo ribadisco nel commiato. È anche per colpa sua, dei suoi finanziamenti e per come la storia e la religione è stata impressa su pellicola col suo volto se oggi siamo così e se l’opinione pubblica non lotta per l’unico popolo al mondo ancora sotto assedio [quello palestinese] ". Ma le polemiche su twitter proseguono, e Chef Rubio non demorde e passa al contrattacco. Questa volta in romanesco: " Quando dici la verità te rompono il cazzo, non c’è niente da fa. Anche se nel 2020 #ChefRubio secondo i sionisti è improvvisamente stronzo, la poranima de Kirke nel 2016 veniva elogiato e celebrato dai camerata sionisti. Verba volant, social manent #sionistisquadristi #fascisti ". E ancora, in un altro tweet, sempre in romanesco: " Che poi non lo dico io che er poro Kirke era un sionista. Lo dicono i fatti! Me fa ride che i sionisti se vergognano d’esse tali e se je lo fai presente te danno dell’antisemita. Non volete sentirvi dire che siete fascisti repressi? Smettete di esserlo".