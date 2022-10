Proclamato dottore in autogrill (per non perdersi la partita)

Impensabile laurearsi in Economia Aziendale e perdere la partita del Bari, prevista proprio lo stesso giorno della sua proclamazione a dottore. Deciso a non rinunciare a entrambi gli appuntamenti, l'imprenditore barese 46enne Massimo Vitti è riuscito a trovare una soluzione. L'uomo si è infatti laureato all'interno dell'autogrill Cantagallo, sulla A1, così da essere poi a Parma, dove si sarebbe svolta la partita.

L'episodio si è verificato mercoledì scorso, ed è stato a dir poco singolare, tanto che ha avuto una certa risonanza. Stando a quanto viene riferito, Vitti è partito da Roma (città in cui vive da quasi 30 anni) insieme agli amici e compagni di "La Bari Capitale", gruppo da lui fondato nel 2014, e ha viaggiato fino all'autogrill Cantagallo, a breve distanza da Bologna, intorno alle ore 15.

Raggiunta l'area di sosta, il 46enne è entrato nel ristorante della stazione di servizio, si è collegato al portale dell'università tramite il proprio smartphone e ha conseguito la laurea in Economia Aziendale con la sua tesi sulle "Monete complementari nei mercati moderni" fra lo stupore degli altri avventori. Al termine della discussione, Vitti si è laureato con 82 su 110.

Un'idea incredibile, quella del 46enne, che ha però potuto realizzare tutto questo grazie alla partecipazione dell'università, che si è prestata ed è in grado di operare anche online, come concesso dal Miur. Proclamato dottore, Vitti ha stappato lo champagne per festeggiare, e si è poi rimesso in auto per raggiungere i suoi beniamini del Bari allo stadio Ennio Tardini di Parma. La partita di Coppa Italia era prevista per le ore 19.