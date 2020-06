Spostamenti tra Regioni, frena il Lazio: "Chi ha febbre a 37.5 non entra"

Chi ha la febbre superiore a 37.5 non metterà piede nel Lazio. Questo, in estrema sintesi, quanto stabilisce un provvedimento a firma del governatore Nicola Zingaretti che sarà escutivo a partire da domani 3 giugno 2020, quando riprenderanno a pieno ritmo - e senza vincolo dell'autocertificazione - gli spostamenti tra Regioni.

Cosa prevede l'ordinanza della Regione Lazio

Controlli serratissimi negli aeroporti, all'ingresso delle stazioni ferroviare e marittime con misurazione della febbre a tutti i viaggiatori che varcheranno i confini del Lazio. E se la temperatura dovesse superare i 37.5 gradi, l'accesso sarà negato. Nella Regione guidata dal Segretario del Partito Democratico " non saranno consentiti " spostamenti in ingresso e sul territorio a: " soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; - recita il testo del provvedimento varato il 2 giugno 2020 - b) soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario ". Ma non è tutto. "I vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C; - si legge ancora nell'ordinanza - i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco ". Inoltre, coloro i quali riporteranno una temperatura corporea superiore a 37.5 dovranno contattare il numero per l'emergenza regionale che "all’occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”; fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione ".

Limitazioni anche in Puglia