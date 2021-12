I video choc su Tik Tok sui bimbi che cambiano sesso. E scatta l'allarme

Il social network TikTok, popolarre soprattutto tra i giovanissimi, è attualmente sotto accusa nel Regno Unito per diffondere senza alcun controllo video di " cambio di sesso " rivolti al pubblico dei bambini. Ad aprire il fuoco di critiche contro la piattaforma web è stata Kate Harris, dell'ong Lgb Alliance, per cui il social mostrerebbe agli utenti minorenni innumerevoli video realizzati da influencer trans in cui si banalizza un tema complesso come la transizione di genere, fino al punto di sottoporre i bambini a un vero e proprio “ lavaggio del cervello ” e di spingerli al di fuori del controllo dei genitori.

I video di TIkTok contro cui gli attivisti puntano il dito sono principalmente quelli postati da influencer come Bella Fitzpatrick, Alex Consani e Jaison Jowett, visualizzati da decine di migliaia di bambini e che mostrano come la transizione di genere sia un percorso relativamente semplice. Nei filmati in questione, definiti dagli attivisti di Lgb Alliance " semplicemente spaventosi ", quelle star del web darebbero agli utenti, senza possedere alcuna competenza psichiatrica o chirurgica e senza sollecitare i bambini a discutere con la famiglia tematiche così delicate, alcuni consigli in merito a come effettuare le terapie ormonali e gli interventi ospedalieri necessari al cambio di sesso. Le tematiche, secondo quanto denunciato dagli attivisti e anche da diverse associazioni di genitori, starebbero sempre più condizionando gli utenti più piccoli, con un preoccupante incremento del numero di adolescenti che dicono di non identificarsi nel proprio sesso biologico. “ La nostra principale preoccupazione ", ha affermato Kate Harris, " è che milioni di bambini impressionabili stiano guardando questi influencer online. Non è un caso che la crescita di TikTok coincida esattamente con la crescita esponenziale dei bambini che presentano disforia di genere ”.