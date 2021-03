"Toponomastica femminista", blitz di Non una di Meno a Milano

Non mimose ma una nuova toponomastica femminista. In attesa dello "sciopero globale femminista e transfemminista" in programma domani, 8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, le attiviste del collettivo "Non una di meno" hanno cambiato, con un blitz nel cuore della notte - e con buona pace del coprifuoco in vigore - i nomi di alcune piazze e vie a Milano. E così Piazzetta Maurilio Bossi è diventata piazzetta Sylvia Rivera, icona e militante per i diritti lgbtqia+, 1951-2002, Foro Bonaparte è stato ribattezzato Foto Tina Modotti, fotografa, attrice, militante rivoluzionaria, 1896-1942 e via Mogadiscio è diventata invece piazza Isabella Marincola, attrice, italiana, nera, antifascista, 1925-2010; per non parlare di via della Spiga, ribattezzata provocatoriamente "via della Figa".

"Vie e piazze sempre dedicate a uomini bianchi"

Il problema, secondo il colletivo, è che troppe vie sono intitolati a maschi bianchi. " Le vie e le piazze della nostra città sono quasi sempre dedicate a uomini e a persone bianche, a volte degne di nota, ma spesso perché colonizzatori e stupratori o sterminatori in qualche guerra ", spiega il movimento femminista, come riporta La Stampa, aggiungendo che " questo 8 marzo abbiamo deciso di modificare la toponomastica, scegliendo alcune donne e persone lgbtqia+ da ricordare nello spazio pubblico ". L’obiettivo è " iniziare ad abbattere il muro dell’invisibilità dietro al quale, da secoli, le donne e le persone lgbtqia+ vengono relegate ". Le ultra-femministe del collettivo di sinistra Non una di meno si preparano così allo sciopero in programma di domani con il linguaggio tipico del femminismo rivoluzionario di sinistra degli anni '70 e i soliti richiami alla lotta globale figli dell'internazionalismo comunista.

Le femministe pronte allo sciopero globale dell'8 marzo