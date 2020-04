Torino, romeno leva mascherine a clienti e aggredisce agenti

Ha ripetutamente molestato i clienti in paziente fila ad un supermercato di Torino, strappando loro le mascherine poste a copertura di naso e bocca e scatenando il panico tra i presenti, tanto da costringere alcuni dipendenti e membri del servizio di vigilanza ad intervenire in prima persona per evitare che la situazione potesse degenerare.

Ogni sforzo si è, tuttavia, rivelato vano dato che il responsabile ha messo anche questi ultimi nel mirino, diventando sempre più difficile da gestire: altrettanto è accaduto agli uomini della questura di Torino accorsi sul posto, contro i quali il facinoroso si è scagliato.

Protagonista in negativo del tardo pomeriggio di tensione dello scorso giovedì 9 aprile, è un uomo di 42 anni di nazionalità romena, individuo peraltro già da tempo noto alle locali forze dell'ordine, che hanno dovuto faticare e non poco per avere la meglio su di lui e riuscire a far scattare le manette ai suoi polsi.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, che hanno riportato alcuni particolari dell'incresciosa vicenda, tutto avrebbe avuto inizio nel punto vendita Md sito in corso Potenza, dove lo straniero ha cominciato a disturbare in modo sempre più fastidioso numerosi clienti che aspettavano il loro turno per fare la spesa.

L'attesa, già di per sè snervante, per poter accedere finalmente agli scaffali del supermarket è stata resa ancora più pesante dal 42enne, il quale, a spregio delle norme restrittive per impedire la diffusione del Coronavirus, si avvicinava ai clienti e li molestava, venendo anche a creare delle condizioni di pericolo. Specialmente quando ha iniziato a prendere di mira le mascherine che i presenti avevano indosso per proteggere sè stessi e gli altri. Il romeno, infatti, allungava le mani e cercava di strapparle dal volto della vittima di turno, riuscendoci in più di un'occasione e suscitando preoccupazione ed agitazione.

Alcuni dipendenti del supermercato Md si sono visti quindi costretti ad intervenire nel tentativo di allontanare il molestatore straniero, col supporto anche degli addetti alla sicurezza. Anche questi sono rimasti vittime del molesto romeno, che ha iniziato a importunarli pesantemente, fino a che qualcuno non ha estratto il telefono per contattare le forze dell'ordine. Lo straniero ha quindi deciso di allontanarsi, dirigendosi verso la vicina via Foligno, dove gli uomini della squadra volanti della questura di Torino lo hanno ritrovato qualche minuto dopo.

Neppure la vista degli uomini in divisa è stata sufficiente per placare il 42enne, che anzi ha ripetutamente insultato e minacciato i poliziotti, sferrando anche un pugno ad uno di essi, per fortuna schivato. Pregiudicato, il romeno è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di minacce e violenza a pubblico ufficiale.