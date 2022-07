Rischio discarica per i vaccini anti-Covid: oltre 3 milioni in scadenza

Nei mesi scorsi, l'Italia pare abbia avuto un eccesso di ottimismo nello stoccaggio delle scorte di vaccini, tanto che ora rischia di buttarne circa 3 milioni al macero perché in scadenza ad agosto. Come riporta il quotidiano Libero, l'Italia ha acquistato oltre 300 milioni di dosi ma ne ha iniettati meno della metà, esattamente 138 milioni. Certo, abbiamo inviato 53 milioni in Africa, ma erano comunque dosi in scadenza che l'Italia rischiava di dover buttare via.

La deadline di molti vaccini inutilizzati nel nostro Paese è fine agosto: o vengono inoculati entro quel termine o dovranno essere eliminati, perché non più iniettabili. L'apertura delle quarte dosi per gli over 60 di questi giorni potrebbe favorirne l'impiego ma non è detto che questo aiuti. Fino a che il ministro Roberto Speranza non ha dato l'ok alla somministrazione per tutti i soggetti con più di 60 anni, in Italia si viaggiava a una media di 20mila inoculazioni al giorno per i soggetti fragili e gli anziani con più di 80 anni.

Un'apertura che era stata già fatta la scorsa primavera ma che non ha raccolto grandi consensi, tanto che gli stessi medici parlano di quarta dose flop. L'aumento dei contagi e la possibilità di ricevere il vaccino anche per gli over 60 ha fatto tornare un po' di gente in più nei punti vaccinali, dove sono iniziate a vedersi le prime cose, ma non sembra che l'idea di ricevere il secondo booster di vaccino sia stato accolto con quell'entusiasmo che Speranza, forse, si aspettava. Secondo i maligni, anche per "consumare" quante più dosi di vaccino in scadenza possibili.