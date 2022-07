Vaccino Covid over 60: come prepararsi e superare la paura

Già somministrata a una vasta platea di over 80 e soggetti fragili, la quarta dose del vaccino Covid è finalmente accessibile anche per gli over 60. L’annuncio arriva da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha sottolineato l’importanza di procedere con la somministrazione di una nuova dose booster anche a beneficio di chi ha già compiuto sessant’anni, scongiurando gli effetti di una possibile nuova ondata epidemica nel prossimo autunno.

In attesa delle linee guida e delle indicazioni organizzative diffuse dalle singole Regioni, è utile fare il punto sui vantaggi della vaccinazione anti Covid anche per dirimere tutti i dubbi che circondano la campagna vaccinale contro il Coronavirus e le sue ultime varianti, in particolare Omicron 5.

Paura della vaccinazione

La preoccupazione di sottoporsi alla vaccinazione può essere dovuta ai lievi disturbi che possono insorgere nei giorni successivi alla somministrazione: stanchezza, febbre, mal di testa, dolori articolari e muscolari, dolore in corrispondenza della sede di inoculazione. Si tratta comunque di sintomi passeggeri e del tutto fisiologici.

Dolore al braccio dopo vaccino: rimedi

Perché fa male il braccio dopo il vaccino? È una risposta del tutto naturale generata in seguito alla perforazione eseguita con l’ago e all’iniezione di sostanze specifiche. È una condizione priva di pericolo e temporanea, caratterizzata da una sensazione di dolorabilità che scompare con il passare delle ore.

Per lenire il fastidio, in ogni caso, è possibile ricorrere ad alcuni rimedi fai da te semplici ed efficaci:

applicare del ghiaccio sopra la zona dolorante, oppure un semplice panno freddo;

utilizzare una pomata antistaminica;

spalmare una crema all’arnica o in alternativa un gel alla calendula che vantano un elevato potenziale lenitivo.

Si può mangiare prima del vaccino?

La vaccinazione non deve essere equiparata alle consuete analisi del sangue, che nella maggioranza dei casi richiedono il digiuno nelle ore precedenti. Prima di sottoporsi al vaccino anti Covid si può mangiare tranquillamente e non è necessario seguire un regime alimentare particolare.

È sempre importante, tuttavia, condurre uno stile di vita sano e un’alimentazione bilanciata per favorire il buon funzionamento del sistema immunitario.

Cosa fare prima del vaccino

L’appuntamento con la vaccinazione non deve limitare lo svolgimento delle attività quotidiane, pertanto prima della somministrazione è possibile comportarsi come di consueto. Può essere utile, tuttavia, misurarsi la temperatura a casa prima di recarsi presso il centro vaccinale, per escludere un rialzo termico che potrebbe segnalare un malessere da approfondire con il medico.

Per eventuali dubbi è sempre preferibile chiedere al proprio medico curante.

Tra le cose da non fare prima del vaccino, invece, è possibile annoverare l’assunzione di bevande alcoliche che rischiano di limitare l’attività del sistema immunitario.

Stanchezza post vaccino

La sensazione di stanchezza che insorge nelle ore successive alla somministrazione del vaccino è del tutto normale, un malessere che può essere accompagnato da altri sintomi, come la spossatezza e la febbre ma anche dolori muscolari e alle articolazioni, come anticipato.

Riposare ed evitare di fare sforzi è il rimedio più indicato per riprendersi in fretta, sebbene questa condizione sia destinata a risolversi da sola nell’arco di una giornata o poco più.