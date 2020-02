La vedova di Vito Schifani: "Mio fratello arrestato? Per me è morto"

"Sono devastata ". Così Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, l'agente della scorta di Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci commenta a Repubblica l'arresto del fratello.

Ieri, infatti, nel corso dell'operazione antimafia White Shark, contro il clan dell'Arenella, è finito in manette anche Giuseppe Costa. Secondo il gip, che ha confermato la misura cautelare nei confronti dell'uomo 58enne, Costa avrebbe " fatto parte della famiglia mafiosa di Vergine Maria, mantenendo rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie ". Avrebbe anche svolto atti di ritorsione nei confronti di imprenditori e commercianti della zona e "organizzato e coordinato attività estorsive".

Quando, il 23 maggio del 1992, il tritolo fece saltare in aria l'autostrada vicino a Capaci, Rosaria aveva solamente 22 anni e rimase sola con un bimbo di 4 anni. Il marito, Vito Schifani, era morto nella strage, insieme al giudice Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ad altri due agenti della scorta del giudice, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il giorno dei funerali, nella basilica di San Domenico, a Palermo, Rosaria pronunciò, tra le lacrime, una preghiera disperata, che fece il giro dei notiziari italiani e che, ancora oggi, rappresenta uno dei simboli della lotta alla mafia. " Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato..., chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso ", aveva detto al microfono. Poi si era rivolta " agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro " e aveva lanciato un appello: " Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare... Ma loro non cambiano, loro non vogliono cambiare ". Infine, aveva concluso: " Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore ". Nella camera ardente a Palazzo di Giustizia a Palermo, l'allora Presidente del Senato, Giovanni Spadolini, si era avvicinato alla vedova. Lei gli disse: " Presidente, io voglio sentire una sola parola: lo vendicheremo. Se non può dirmela, presidente, non voglio sentire nulla, neanche una parola" .