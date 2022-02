"Venite senza fucili e pistole". Cosa c'è dietro l'appello del sindaco

Numerose, troppe le minacce verbali rivolte agli addetti del Comune che comunicavano ai cittadini gli importi di tasse pregresse non versate. Una situazione non più tollerabile dal sindaco Guerino De Luca di Castelnuovo della Daunia, 1.316 abitanti in provincia di Foggia. Per "minacciare" i più facinorosi, all'ingresso del Municipio il primo cittadino ha fissato un cartello dove appare scritto, in maiuscolo e di colore rosso, la scritta Divieto con alcune righe significative e surreali.

"Lasciate a casa fucili e pistole"

" Si avvisa che in questo Comune è fatto espresso divieto di rivolgersi ai dipendenti comunali con minacce di morte, insulti e atteggiamenti violenti. Pertanto, prima di entrare nella sede municipale, ricordandoci di vivere in un paese civile, lasciamo a casa minacce, fucili e pistole!!! ", firmato De Luca. È l'avviso shock che lo stesso sindaco ha pubblicato sulla propria pagina Facebook e che noi abbiamo allegato in fondo al pezzo. Come detto, la ragione dietro a questa scelta è motivata per alcuni atteggiamenti violenti da parte di una esigua minoranza di cittadini che non vuole pagare le tasse e se la prende con chi fa il proprio lavoro.

"Bravo Guerino"

Il messaggio si conclude con parole più distensive: " Confidando nel buon senso e nella collaborazione di tutti e sottolineando che gli uffici comunali sono e saranno sempre a servizio del cittadino, si ringrazia anticipatamente ". L'iniziativa ha immediatamente scatenato la rete con commenti e condivisioni tutti a favore del sindaco: da "Bravo Guerino De Luca" al "non ho parole" di chi sta dalla parte del primo cittadino contro i facinorosi. " Arrivano sicuramente da qualche cittadino che pensa che tutto gli è dovuto. Più stanno dalla parte del torto e più accampano diritti. La cosa non mi meraviglia ", ha commentato Michele. "Maleducati e senza rispetto", è il commento di Filomena. Insomma, l'iniziativa più unica che rara ha messo d'accordo la cittadinanza pulita del paese.

"Piccoli episodi, non denunciamo ma..."