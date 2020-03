"Il virus ci impone di rinunciare al culto dei morti”

“Il virus ci sta costringendo a rinunciare a due momenti che sono costitutivi della civiltà umana: l’accompagnamento alla morte e il rito funebre". A dirLo, in un'intervista all'HuffPost, è Guidalberto Bormolini, monaco e fondatore della prima scuola in Europa per l’assistenza spirituale non confessionale al fine vita nella malattia grave, a Prato.

Fino al 3 aprile, infatti, nell'ambito delle restrizioni imposte dal governo, è proibito celebrare i funerali, mentre solo a poche persone è consentito dare un ultimo saluto (laico o religioso) in cimitero. Le persone decedute finora a causa del Covid-19 sono 1266 e, per lo più, sono morte da sole in un letto d'ospedale. "La pandemia non ci nega solo il funerale, ma anche il momento prima della morte, i saluti, che sono molto importanti. L’aspetto terribile è che le persone muoiono in isolamento: non si può accompagnare il proprio caro, negli ospedali non possono entrare altre persone", conferma Bormolini che recentemente, a Brescia, ha perso suo zio e ha dovuto attendere parecchie ore prima che arrivasse il medico legale ad accertare la morte da coronavirus.