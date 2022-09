Violenta e picchia la moglie per anni: "Le davo troppa libertà"

La situazione dentro le quattro mura di una casa bolognese era ormai diventata insopportabile. La violenza, di qualsiasi genere, era all'ordine del giorno e una donna pachistana di 35 anni, mamma di tre bambini, ha deciso che così non poteva continuare, si è fatta forza e ha denunciato tutto. Il suo incubo peggiore era il marito, un 44enne connazionale che aveva preso di mira anche i figli piccoli, succubi insieme alla madre di "atti di violenza verbale, psicologica e fisica".

Le vessazioni

La donna, dopo essere scappata di notte insieme ai figli, ha raccontato ai carabinieri che gli abusi erano iniziati almeno 16 anni prima, quando lei era ancora minorenne. Il suo corpo era diventato ormai un oggetto su cui l'uomo si accaniva e affliggeva qualunque tortura: le sputava addosso, la stuprava e la umiliava anche davanti ai tre bambini. Inoltre capitava spesso che in preda alla furia gelosa la chiudesse per ore dentro una stanza dalla quale non poteva uscire neanche per andare in bagno. Non poteva avere un telefono né andare a lavorare, così non poteva avere soldi suoi. "Perché sei mia e se farai qualcosa di peccato ti farò del male", le urlava spesso. La violenza non cessava neanche nei periodi di gravidanza, arrivando persino a puntarle un coltello alla gola e a minacciarla di morte.

Le vicende giudiziarie