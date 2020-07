Voucher invece del rimborso? Ue avvia procedura contro l'Italia

Se ne parlava già da tempo, ora arriva l'ufficialità: così come per la Grecia, infatti, anche nei confronti dell'Italia è stata avviata una procedura di infrazione per aver violato le norme previste dall'Unione europea a tutela dei passeggeri.

Mentre proseguono, dunque, le indagini da parte della Commissione europea anche nei confronti del comportamento tenuto da altri Stati membri, più volte ed invano sollecitati ad adeguarsi ai dettami in materia, Italia e Grecia sono state destinatarie di una lettera di costituzione in mora, che rappresenta la prima fase delle procedure di infrazione. Da oggi in poi, pertanto, entrambi i Paesi avranno due mesi di tempo per replicare alle argomentazioni proposte dalla Commissione per giustificare l'avvio della procedura.

Al centro della questione tornano dunque i cosiddetti "voucher", che gli Stati sotto esame hanno consentito di utilizzare alle compagnie di trasporto per rifondare il costo di biglietti già acquistati dai passeggeri prima dello scoppio della pandemia Coronavirus e della successiva chiusura dei confini.

Il regolamento in vigore nei Paesei dell'Unione Europea in materia di diritti dei passeggeri prevede, infatti, la possibilità per questi ultimi di decidere in che modo il rimborso di un biglietto debba avvenire. Ciò significa che deve essere concessa la facoltà ai viaggiatori di scegliere se accettare la proposta di un voucher come riborso delle spese già effettuate oppure se chiedere una restituzione della cifra versata per acquistare il titolo di viaggio.

Sia la Grecia che l'Italia, ha spiegato la Commissione Europea, hanno scelto di adottare misure nazionali in aperto contrasto con quanto previsto dalla carta dei diritti dei passeggeri comunitari, tanto nel trasporto aereo quanto in quello marittimo. Oltre a ciò, il nostro Paese nello specifico ha adottato simili soluzioni anche per gli spostamenti in autobus e nell'ambito del trasporto ferroviario. Le compagnie, travolte da un'anomala ondata di richieste di rimborso dopo il lockdown, hanno raggiunto un accordo con gli Stati su cui si è focalizzata l'attenzione della Commissione. Delle scelte, tuttavia, non conformi ai regolamenti vigenti e per le quali gli stessi Paesi erano stati più volte ripresi. Ecco il perchè, quest'oggi, si è avviata la procedura d'infrazione.