Il made in Italy di Alessandra Fontana (La Salsiccia Ciociara): “Così ho fatto impazzire gli americani”.

I mobili della cucina alle spalle, davanti a lei una grande spianatoia in legno (costruita con le sue mani), un treppiede con tracciamento automatico, un ring, il telefonino. È questo il “set” casalingo - corredato e contornato da sette forni professionali, tre impastatori e da una camera di lievitazione, dove Alessandra Fontana, conosciuta sui Social come “La Salsiccia Ciociara”- una delle esperte in lievitazione e panificazione più famose del web - lavora e realizza i video virali che l’hanno resa popolare in Italia, in molti Paesi Europei e perfino in America.

“Dagli americani ricevo tantissimi complimenti non solo per quello che creo e per quello che cucino, ma anche come donna. Mi arrivano addirittura proposte di matrimonio! E poi sono attentissimi al mio volto: mi vogliono col make- up perfetto e soprattutto col rossetto rosso sempre applicato sulle labbra!”, racconta Fontana. La sagace quarantenne romana, mamma di due bambini e moglie di un ingegnere, si è distinta su Internet non solo per il modo originale col quale prepara e spiega le sue creazioni culinarie - tutte rigorosamente Made in Italy - (pane, pasta, pizza), ma anche per la sua capacità di comunicare diretta, semplice, priva di filtri e con tanto di inflessione romanesca inclusa! Ingegnere chimico mancato (deve sostenere ancora quattro esami prima di discutere la tesi di laurea) con un’innata passione per il cibo, Alessandra Fontana ha iniziato ad occuparsi di panificazione per reagire e per riuscire a superare un grande dolore: la perdita dei nonni (di origine ciociare) ai quali era legatissima e coi quali ha trascorso momenti indelebili. “Il pane di mia nonna era più buono del mio”, afferma con nota nostalgica.

Con i suoi profili Social, aperti un po' per gioco oltre che per fare conoscere le ricette di famiglia e le nozioni apprese durante gli studi, non solo è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico conquistando milioni di followers (sul TikTok sono oltre due milioni e mezzo coloro che la seguono e che interagiscono con lei!), ma riesce anche a guadagnare scegliendo con cura i brand da promuovere.

Altra soddisfazione è arrivata per lei dall’editoria; a novembre sarà pubblicato in formato Kindle, in tutto il mondo, il suo primo libro in lingua inglese dal titolo: “Italian Baking at Home” edito da Page Street Publishng Co (il volume in formato cartaceo sarà invece acquistabile in formato cartaceo in Canada, Stati Uniti, Australia e Regno Unito).

Il sogno della Salsiccia Ciociara va oltre la virtualità ed è qualcosa di molto concreto; riuscire ad aprire una bakery dove, oltre che lavorare in prima persona, potere offrire opportunità lavorative a giovani interessati a questo tipo di realtà. “I ritmi di lavoro legati alla panificazione sono impegnativi e lasciano poco spazio alla vita privata. Ai giovani che mi seguono sui Social e che si confrontano con me chiedendomi consigli sul mondo del food dico sempre con fermezza che, questo lavoro, è sinonimo di studio, sacrificio, fatica (anche fisica - visto che bisogna stare in piedi diverse ore), ma soprattutto di passione… senza la quale non si arriva da nessuna parte!”. Ecco cosa ha raccontato in questa videointervista esclusiva per ilgiornale.

