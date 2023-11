Gli Stati Uniti sono il Paese preferito dagli stranieri

L’immigrazione è una delle sfide principali della nostra epoca ed è considerata uno dei fenomeni principali della globalizzazione. Al giorno d’oggi, le persone emigrano per svariati motivi: c’è chi è in cerca di un futuro migliore perché il suo Paese è nella morsa della crisi economica; c’è chi scappa dagli orrori della guerra e vuole una vita in un Paese sicuro, c’è chi invece si trasferisce altrove anche solo per fare delle esperienze. Per questo motivo, è utile individuare dove le persone si spostano per poter dedurre tutta una serie di questioni.

Un continente con un elevato numero di immigrati è l' Europa, con la Germania prima della classe. Ciò non è difficile da credere se si considera il costante afflusso di immigrati dalle coste del Nord Africa che si riversano nel Vecchio Continente e nel caso teutonico, non stupisce dato che il Paese fin dal secondo dopoguerra è sempre stato meta di immigrati extraeuropei. Altro continente oggetto di immigrazione è l’Asia con un notevole afflusso in Medio Oriente e anche la Russia, probabilmente per via dell’estensione del suo territorio, gioca un ruolo importante. Il Nord America, terra di nuove speranze e d’immigrazione sin dalla sua fondazione, tra Usa, Canada e Messico conta circa 60 milioni di immigrati.

In questa classifica, il Paese con il più alto numero di stranieri sono gli Stati Uniti che ne contano più di 50 milioni, seguiti dalla Germania che ne ha circa 15,7 milioni staccando di molto tutti gli altri Paesi europei.La nazione asiatica con più immigrati è quello del casato dei Saud, l’Arabia Saudita, dove ce ne sono 13,4 milioni. Il Paese più grande del mondo, la Russia, è in quarta posizione e su tutto il suo vastissimo territorio nazionale può vantare la presenza di più di 11 milioni di stranieri. Seguono altre nazioni europee come il Regno Unito, la Francia e la Spagna, oltre che due giganti anglosassoni come Canada e Australia e qualche eccezione asiatica, prima di scorgere l’Italia che si trova in 12esima posizione con circa 5 milioni di immigrati dalle Alpi a Lampedusa.

L’Africa, da sempre il continente povero per eccellenza nell'immaginario collettivo, soltanto in pochissimi casi come il Sudafrica va oltre il milione di immigrati, mentre quasi tutti gli altri Paesi si fermano alle migliaia.