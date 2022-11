"Mi ha chiamato", "Mi ritiro". Duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini a Ballando

Da ore il caso Lucarelli - Cassini sta appassionando il popolo dei social network. Il duro scontro andato in onda nell'ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto contrapposti la giornalista e il comico, che quest'anno fa parte del cast del programma. Prima dell'esibizione in pista Dario Cassini ha commentato l'atteggiamento negativo che Selvaggia Lucarelli ha avuto nei suoi confronti e - nella clip di presentazione al ballo - ha punzecchiato la giornalista: " Io non credo di essere antipatico a Selvaggia Lucarelli, credo che accanirsi su di me le consenta di gestire meglio un conflitto di interessi ". Il comico è tornato sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della giudice, e quest'ultima è esplosa.

L'accusa della Lucarelli

La giornalista ha rigettato le accuse, sostenendo di non essersi mai lasciata condizionare né dai colleghi né dal fidanzato nei suoi giudizi. E poi ha raccontato quanto successo poche ore prima della diretta di Ballando con le stelle. "Questa sera mi squilla il telefono ed eri tu che mi dicevi: 'Ciao Selvaggia, io volevo dirti che è tutto finto quello che faccio, mi serve per il mio personaggio, quindi stasera dammi 3, perché davvero mi è molto utile'", ha rivelato la Lucarelli, che ha proseguito il suo racconto, dicendo di avere registrato la telefonata: "Tu mi hai chiamata per condizionarmi. Ma io voglio dire che quello che succede qua dentro non è falso. Posso essere stronza, odiosa, ma nessuno in sette anni si è mai permesso di concordare cosa esce dalla mia bocca e dirmi quello che dovevo dire. Addirittura mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto, dicendomi di rispondere".

Cassini pronto ad abbandonare lo show

A quel punto il comico napoletano si è difeso, ma la Carlucci è stata costretta a mandare la pubblicità. Tornati in studio dal break, Cassini ha confermato la telefonata e ha detto: " Fabio e Selvaggia sono storicamente miei amici, non li ho mai cercati. Oggi mi sono sentito di fare uno squillo simpatico a uno e l'altra senza retroattività dietro. Se ho sbagliato mi scuso, ma se voi pensate che questa cosa sia sbagliata sono pronto a fare un passo indietro e andarmene". Dario Cassini si è detto dispiaciuto dei toni eccessivi tenuti nei confronti della Lucarelli la scorsa settimana, ma ha rigettato le accuse di avere voluto mettere in piedi una gag falsa. Selvaggia lo ha incalzato per farlo confessare, ma alla fine Zazzaroni ha messo un punto alla vicenda: "Invito ognuno a farsi i cavoli suoi ".

La reazione della maestra Lucrezia Lando