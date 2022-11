Lucarelli contro Wanda per una foto sui social

Accantonata per un attimo la crisi con il marito Mauro Icardi, Wanda Nara è tornata in Italia per scendere sulla pista di Ballando con le stelle. L'imprenditrice argentina è stata protagonista dell'ultima puntata dello show di Rai Uno come "ballerina per una notte", ma alla vigilia della diretta ha fatto infuriare Selvaggia Lucarelli.

Il motivo è presto detto. In attesa di esibirsi nella bachata al fianco del danzatore Antonio Berardi, Wanda si è concessa un giro da turista per le vie di Roma insieme alle figlie Isabella e Francesca. Tra un gelato e un po' di shopping, la Nara ha condiviso - come di consueto - foto e video sulla sua pagina Instagram, ma uno scatto in particolare ha sollevato la polemica.

La foto in piazza di Spagna

La foto della maggiore delle sue figlie, Francesca, in posa sopra una statua della fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, ha scatenato Selvaggia Lucarelli che sui social ha bacchettato pubblicamente la showgirl argentina. " Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland ", ha puntualizzato la giornalista, sintetizzando il sentiment del popolo dei social.

Nei commenti gli utenti hanno infatti criticato duramente l'argentina per la mancanza di rispetto avuta per un'opera di importanza storica e artistica secolare: " Maleducata, non sapete cos’è il rispetto. In piedi sopra ad un monumento!", "Ma cosa ti dice il cervello?? È un'opera d'arte del 1600 e tu fai salire la Fran per fare una foto??? Elimina questa foto", "Quella non è una postazione per fare le foto! È una fontana del Bernini del 1600! ". In molti hanno fatto notare alla Nara che la foto sarebbe stata ugualmente bella anche davanti alle barriere posizionate intorno alla fontana per impedire l'accesso a curiosi e turisti. La portata della polemica è stata talmente forte da coinvolgere anche utenti di altri paesi, in particolare spagnoli, che non hanno mancato di sottolineare il gesto di cattivo gusto della Nara. E Selvaggia Lucarelli non ha mancato di dire la sua in toni ironici.

La battuta in puntata

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, la giornalista ha voluto punzecchiare ulteriormente Wanda Nara. Dopo l'esibizione i giurati non hanno avuto molto tempo per commentare la prestazione dell'argentina, ma la Lucarelli ha voluto comunque provocarla. Milly Carlucci ha proposto all'imprenditrice di partecipare come concorrente alla prossima edizione dello show e la Nara ha precisato di essere molto impegnata con i cinque figli e la replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. "Perché una tata non puoi permettertela?", ha ironizzato la giornalista, prima che la Carlucci invitasse la giuria a alzare le palette per esprimere il proprio voto.