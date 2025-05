Il Cuore Olimpico diventa Speciale. Nuova tappa con gli atleti disabili

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Cuore Olimpico batte a Lodi. È qui che da venerdì a domenica si tiene la quarta tappa di quel viaggio che lega le 12 province lombarde in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Questa sarà una tappa davvero unica, anzi speciale, perché si svolge in coincidenza con la IXX edizione dei Laus Open Games la tradizionale manifestazione organizzata dall'associazione No Limits: saranno dunque «Giochi Special Olympics» dove si sfideranno atleti con e senza disabilità intellettiva. Ci sarà la possibilità di sperimentarsi scendendo in campo insieme ma anche contro atleti con disabilità intellettiva in diverse discipline sportive. Questo permette ai cittadini di assaporare la magia dello sport e godersi la bellezza dei Laus Open Games dove il focus è sulle abilità e non sui limiti degli atleti.

Quello di Lodi è l'unico appuntamento del progetto Cuori Olimpici interamente dedicata alle disabilità, per testimoniare come lo Sport sia strumento di crescita, affermazione ed inclusione sociale. Previsti i Giochi Regionali di Atletica Leggera, i Play The Games di Badminton, Play The Games di Ginnastica Artistica, il Meeting nazionale di Beach Volley. Il territorio Lodigiano ed in particolare Lodi ospiteranno oltre 400 atleti provenienti da tutta la Lombardia, ma anche da Liguria, Piemonte, Toscana, Sardegna, Calabria e da molte altre regioni italiane.

«Vogliamo che ogni cittadino lombardo senta di far parte di questa avventura, perché le Olimpiadi sono un patrimonio condiviso e un'occasione irripetibile per promuovere la nostra regione a livello internazionale», ha spiegato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali. Regione Lombardia conferma così il proprio ruolo sociale nella promozione dello sport come strumento di inclusione e allo stesso tempo di sviluppo territoriale. Attraverso il percorso del Cuore Olimpico infatti, la Lombardia vuole mettere in mostra tutte le sue ricchezza in un'ideale staffetta tra le sue province: dalla metropoli alle valli, dai laghi alle montagne.

Non è un solo un calendario di iniziative, ma ogni provincia è chiamata a partecipare a questa grande celebrazione sportiva con le sue caratteristiche. «Ogni provincia, con il suo evento simbolo sarà un tassello di un racconto corale che vuole rendere i lombardi consapevoli di quanto la loro terra sia parte ingrante di questa avventura», ha sottolineato l'assessore Mazzali. Già tre le tappe percorse nei mesi scorsi, con Brescia, Pavia e l'ultima, Milano, che ad aprile ha ospitato la «Wizz Air Milano Marathon».

Ora il Cuore si prepara a battere a Lodi per poi proseguire il suo viaggio con la Festa del Po a Cremona (17-18 maggio), la Minciomarcia a Mantova (7 giugno), l'evento musicale e sportivo al Sacro Monte di Varese (5 luglio), Ama la montagna a Lecco (30 agosto), Monza fuori GP Cuori Olimpici (4-7 settembre), la camminata culturale Millegradini a Bergamo (20-21 settembre), la Wine Trail Family in Valtellina (7-9 novembre) e la Como Lake Half Marathon il 7 dicembre.

Con questa iniziativa Regione Lombardia è protagonista di un percorso che va ben oltre il semplice conto alla rovescia per le Olimpiadi: è una narrazione che attraversa la storia, le tradizioni e le eccellenze locali, portando la magia dello sport in ogni angolo del territorio.

È un viaggio che

vuole esaltare non solo il valore atletico dei vari avvenimenti sportivi, manche la capacità della Lombardia di mostrarsi sulla scena internazionale, pronta ad aevere gli occhi di tutto il mondo per Milano - Cortina 2026.