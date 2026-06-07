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Quel "diario" senza sconti (per nessuno)

Da Littell a Carrère: pensieri al vetriolo

Quel "diario" senza sconti (per nessuno)
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di Richard Millet

È al caffè, a rue du Bac, che lavoriamo giorno per giorno, nei fine pomeriggio, Jonathan Littell e io. Lui blatera molto, che sia sulle frasi da riscrivere, sui paragrafi, su pagine intere da rimuovere. Certi passi sono meno mal scritti di altri: effetto di smarcamento dai suoi autori preferiti? A volte Littell si irrita; stanco dopo una giornata di lavoro tendo a essere troppo "direttivo"; oppure non dimostro abbastanza entusiasmo per questo testo, lasciando vedere che non saprei avere stima per uno scrittore di cui bisogna rilavorare il testo a tal punto. Domanda che alimenta i miei interrogativi, sempre più inquieti, sul destino di una letteratura romanzesca che passa attraverso un laboratorio di ripulitura e una forma di collettivismo.

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Cosa distingue la preghiera da un testo letterario? Non è in fondo la stessa cosa? In cosa la letteratura non è, anche, il fallimento della preghiera, ma con la legittimità del fallimento?

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Parlare di letteratura, nel mondo editoriale, è quasi sconveniente; la maggioranza dei "lettori" e degli "editori" sono incolti, e hanno rinunciato all'opera: non leggono più per sé stessi e cercano solo delle ricompense: onori, premi, prebende sessuali con degli stagisti, con dei giornalisti, etc.

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Invidio gli ebrei di potersi rifugiare in Israele. La nostra terra promessa, desolata, è in noi, per noialtri, noi ultimi scrittori.

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Diventare non un grande scrittore (non ci ho mai pensato), ma uno scrittore, semplicemente.

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La mia vita è prigioniera delle frasi. La letteratura: questo ragno universale.

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Prega, ma senza dimenticare le tue armi

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I miei libri mi salveranno? Ma da cosa? Morirai comunque, e non si impara a morire; si muore e basta. Cosa te ne importa di cosa diventeranno i rettangoli di carta che hai pubblicato? La sera cala sulla letteratura; preparati alla notte della lingua e alla corruzione della tua carne.

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Carrère scrive male quanto un giornalista che si sogna romanziere.

E funziona, come Houellebecq, che anche scrive male, ma in modo diverso, forse appositamente. Il resto del gregge ambisce a scrivere come loro e sguazza nel romanzesco socio-letterario e nella poesia radical-spiritualista.

Da: R. Millet, Un sermone sulla morte, Editoriale Scientifica, 2026

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