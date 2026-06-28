Caccia in volo contro bombardieri russi e cinesi: altissima tensione nei cieli d’Asia

Alta tensione nei cieli dell’Asia orientale. Nelle ultime ore Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare i propri caccia dopo il passaggio di una pattuglia congiunta di bombardieri strategici russi e cinesi. L’operazione, confermata sia da Pechino sia da Tokyo, ha interessato il Mar del Giappone, il Mar Cinese Orientale e il Pacifico occidentale, senza violazioni dello spazio aereo giapponese o sudcoreano. Si tratta dell’undicesima missione congiunta tra le due aviazioni militari dal 2019 e della prima effettuata nel 2026.

Caccia contro bombardieri

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il ministero della Difesa giapponese ha monitorato due distinti voli che hanno coinvolto bombardieri cinesi H-6 e russi Tu-95, scortati da caccia J-16 dell’Aeronautica dell’Esercito popolare di liberazione, da un Su-30 russo e da un velivolo da pattugliamento marittimo Tu-142. La mappa diffusa da Tokyo mostra che parte della formazione ha attraversato lo Stretto di Miyako, passaggio strategico tra Okinawa e le isole Miyako che collega il Mar Cinese Orientale al Pacifico occidentale.

Anche la Corea del Sud ha reagito facendo alzare in volo i propri caccia dopo l’ingresso di oltre dieci velivoli militari cinesi e russi nella zona di identificazione della difesa aerea sudcoreana. Le autorità di Seul hanno precisato che nessun aereo ha violato lo spazio aereo nazionale.

Dal canto suo, l’Aeronautica cinese ha sostenuto che la missione aveva lo scopo di dimostrare la capacità congiunta di Pechino e Mosca di contribuire alla pace e alla stabilità regionale, mentre un account collegato all’emittente statale Cctv ha confermato il passaggio degli aerei attraverso lo Stretto di Miyako.

Che cosa è successo

L’episodio è andato in scena in un momento di forte tensione tra Cina e Giappone. Negli ultimi mesi, infatti, Tokyo ha intensificato la cooperazione militare con gli alleati e continua a rafforzare le proprie capacità di difesa, una scelta contestata da Pechino. Solo pochi giorni fa la Cina aveva accusato navi e aerei giapponesi di aver effettuato ripetute attività di sorveglianza e “provocazioni” durante le esercitazioni del gruppo portaerei Liaoning nel Pacifico occidentale, sostenendo di aver allontanato le unità impegnate nel monitoraggio.

L’ultima pattuglia congiunta di bombardieri, svolta nel dicembre scorso, aveva già provocato proteste ufficiali da parte di Giappone e Corea del Sud.

Sullo sfondo resta sempre anche la questione di, che continua ad alimentare le frizioni tra Pechino e Tokyo dopo le dichiarazioni del governo giapponese sulla possibilità di intervenire in caso di un conflitto nello Stretto.

La nuova missione aerea di Mosca e Pechino conferma così come la competizione strategica nell’Indo-Pacifico continui a tradursi in una crescente presenza militare e in frequenti operazioni di deterrenza reciproca.