Cosa sappiamo del misterioso drone stealth Usa RQ-170 Sentinel

L’assegnazione del premio General Atomics Remotely Piloted Aircraft Squadron of the Year per il 2025 alla 30th Reconnaissance Squadron ha consentito di far emergere nuovi elementi sull’impiego operativo di una delle componenti più riservate della ricognizione aerea statunitense. L’unità, nota con il nome di Blackbirds, opera nell’ambito del 432nd Wing dell’US Air Force e risulta associata al programma RQ-170 Sentinel, velivolo senza pilota a bassa osservabilità sviluppato per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione in scenari caratterizzati da elevata minaccia. Nonostante l’ammissione ufficiale dell’esistenza del Sentinel risalga al 2009, numerosi aspetti relativi alla piattaforma, alla sua consistenza numerica, ai sensori imbarcati e ai profili operativi restano classificati.

Cosa sappiamo

Il riconoscimento relativo al 2025 è stato conferito nel settembre 2026 durante la conferenza Air, Space & Cyber dell’Air & Space Forces Association. Secondo i dati resi pubblici e da come riportato da The War Zone, in occasione della cerimonia, nel corso del 2025 la 30th Reconnaissance Squadron ha condotto 87 missioni ISR in tre differenti aree di responsabilità, operando per colmare lacune informative e contribuendo alla raccolta di intelligence contro reti avversarie. Il quadro operativo comprende inoltre sei esercitazioni di grandi dimensioni, finalizzate allo sviluppo e alla validazione di tattiche, tecniche e procedure in ambienti terrestri e marittimi.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla mobilità strategica: l’unità avrebbe effettuato sei movimentazioni attraverso quattro comandi combattenti, con un volume di trasporto valutato in circa 7,2 milioni di dollari e il trasferimento di 250 tonnellate tra personale, equipaggiamenti e materiale classificato. Il riferimento ufficiale parla di supporto fornito mediante sistemi Remotely Piloted Aircraft (RPA) a bassa osservabilità, senza tuttavia identificare esplicitamente il Sentinel come piattaforma impiegata nelle missioni descritte. In parallelo, la componente addestrativa avrebbe registrato un incremento del 26% dell’organico degli equipaggi, mentre la formazione dei nuovi equipaggi combat-ready sarebbe stata completata con un anticipo del 30% rispetto alla tempistica precedente; il conseguimento dello stato di piena prontezza operativa sarebbe stato inoltre accelerato del 33%. Questi dati sembrano delineare una struttura orientata non soltanto all’impiego della piattaforma, ma anche alla generazione rapida di capacità ISR expeditionary.

RQ-170: architettura stealth e impiego nella ricognizione penetrante

L’armamento RQ-170 Sentinel è ufficialmente descritto dall’US Air Force come un sistema aereo senza pilota a bassa osservabilità destinato alla sorveglianza e alla ricognizione a sostegno dei comandanti delle forze congiunte. La documentazione disponibile attribuisce lo sviluppo del programma alle attività di Lockheed Martin Advanced Development Programs e indica nel 432nd Wing e nella 30th Reconnaissance Squadron le strutture direttamente collegate alla sua operatività. Le dimensioni pubblicamente riportate comprendono un’apertura alare di circa 20 metri e una lunghezza di circa 4,5 metri; molti altri parametri, inclusi propulsione, autonomia effettiva, quota operativa, firma radar e configurazione dei sensori, non sono stati divulgati ufficialmente.

La sua storia operativa è strettamente legata alla progressiva evoluzione della ricognizione aerea statunitense in ambienti denied o fortemente contestati. Il velivolo divenne pubblicamente noto dopo essere stato osservato in Afghanistan alla fine degli anni Duemila, inducendo Washington a riconoscerne l’esistenza nel 2009. Nel dicembre 2011 un esemplare precipitò in Iran e fu successivamente recuperato dalle autorità iraniane, episodio che rese pubblicamente evidente il livello d’interesse strategico associato alla piattaforma. Il sistema è stato inoltre associato, “sulla base di ricostruzioni pubbliche”, ad attività di sorveglianza in Medio Oriente e in altri teatri, ma la natura precisa delle singole missioni rimane spesso non verificabile attraverso fonti ufficiali.

La disponibilità di una piattaforma a bassa osservabilità risponde a una specifica esigenza del ciclo ISR: ottenere informazioni persistenti in prossimità di aree nelle quali la presenza di un velivolo convenzionale potrebbe risultare più facilmente individuabile o ostacolata dalle capacità di sorveglianza e difesa avversarie. In tale configurazione, il valore operativo dell’armamento risiede soprattutto nell’integrazione tra ridotta osservabilità, raccolta d’informazioni e capacità di operare all’interno di architetture di comando e controllo multidominio. È tuttavia necessario distinguere le caratteristiche ufficialmente documentate dalle numerose specifiche tecniche diffuse in ambito non governativo, per le quali non sembra esistere, al momento, una conferma pubblica completa

Il Sentinel tra scenari internazionali e operazioni contemporanee

L’impiego del velivolo si colloca in una traiettoria che comprende diversi teatri strategici. Fonti specialistiche hanno documentato o ricostruito la presenza della piattaforma in Medio Oriente, Asia centrale e area indo-pacifica. Più recentemente, le risorse aperte hanno collegato almeno un RQ-170 alle attività statunitensi relative all’operazione condotta nel gennaio 2026 per l’estrazione di Nicolás Maduro dal Venezuela; anche in questo caso, tuttavia, la documentazione disponibile non consente di ricostruire integralmente la catena ISR né di attribuire pubblicamente alla 30th Reconnaissance Squadron una specifica missione. Reuters ha descritto l’operazione come una complessa attività aeronautica multinodale, comprendente oltre 150 velivoli e un’ampia componente d’intelligence e sorveglianza.

Un ulteriore elemento riguarda il Medio Oriente. Nel giugno 2025 gli Stati Uniti condussero l’operazione Midnight Hammer contro tre infrastrutture nucleari iraniane a Fordow, Natanz e Isfahan, impiegando bombardieri B-2 Spirit, missili Tomahawk e una più ampia architettura di supporto. Informazioni ufficiali statunitensi hanno illustrato dettagliatamente il dispositivo d’attacco e le successive valutazioni dei danni, ma non hanno pubblicamente attribuito al RQ-170 un ruolo specifico nell’operazione. Di conseguenza, l’eventuale partecipazione del Sentinel a missioni di acquisizione ISR o di valutazione dei danni potrebbe essere considerata un’ipotesi non confermata e non un dato operativo acquisito.

Anche il possibile impiego europeo richiede la medesima cautela. Immagini satellitari commerciali hanno alimentato ricostruzioni sulla presenza di un RQ-170 presso la Naval Air Station Sigonella, in Sicilia, mentre altre analisi hanno ipotizzato un’attività del sistema nell’area del Mar Nero negli anni 2022-2023. Tali elementi non costituiscono, da soli, una conferma ufficiale delle missioni eventualmente condotte. Più solido è invece il quadro relativo alla funzione generale del sistema: il sistema continua a rappresentare una piattaforma destinata alla ricognizione tattica penetrante a bassa osservabilità, mentre il livello di segretezza mantenuto sulle sue capacità lascia aperta la possibilità che l’ecosistema statunitense degli RPA stealth comprenda configurazioni e programmi non identificabili attraverso la documentazione pubblica. L’US Air Force, infatti, non ha chiarito pubblicamente se la 30th Reconnaissance Squadron impieghi esclusivamente l’RQ-170 o disponga anche di altre piattaforme a bassa osservabilità.

Il dato più significativo emerso dal riconoscimento del 2025 non consiste quindi nella rivelazione di una nuova configurazione del Sentinel, bensì nella quantificazione, per una delle rare volte, dell’attività di una struttura associata a un programma altamente classificato. Le 87 missioni ISR, le attività in tre aree di responsabilità, le sei esercitazioni e la complessa componente logistica restituiscono un’immagine più concreta della funzione attribuita alla 30th Reconnaissance Squadron, senza tuttavia consentire di ricostruirne, al momento, le singole operazioni. Il quadro pubblico conferma così la permanenza del RQ-170 all’interno dell’architettura ISR statunitense, mentre le caratteristiche specifiche della flotta, dei sensori e delle missioni, probabilmente per motivi strategici e di sicurezza, restano ancora sottratte ad una larga divulgazione.