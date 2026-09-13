Dan-T, la nuova arma russa da 450 km

La presentazione della munizione circuitante Dan-T all’El Alamein International Airshow 2026 introduce nel panorama internazionale un sistema russo concepito per l’impiego stand-off a lunga distanza. L’armamento combina propulsione turbogetto, navigazione autonoma e volo a bassa quota, con una gittata dichiarata fino a 450 chilometri. La configurazione lo colloca nel segmento delle munizioni a guida autonoma destinate a estendere la profondità d’ingaggio delle componenti aeree, mantenendo il vettore al di fuori delle aree maggiormente esposte alla difesa aerea avversaria.

Cosa sappiamo

La Dan-T è classificata come munizione circuitante e presenta una massa massima dichiarata di 270 chilogrammi. La propulsione è assicurata da un motore turbogetto compatto, mentre la condotta della missione dopo il rilascio è affidata a sistemi di navigazione autonoma. La configurazione di tipo «fire-and-forget» consente al vettore di disimpegnarsi dopo il lancio, lasciando all’armamento la prosecuzione autonoma del profilo di missione.

La velocità massima indicata raggiunge circa 500 km/h, con un raggio d’impiego dichiarato fino a 450 chilometri. Il profilo di volo comprende la navigazione a bassa quota e il contour following, ossia l’adattamento della traiettoria all’andamento del terreno. Tale soluzione è finalizzata a ridurre la finestra di scoperta da parte dei sensori avversari e a complicare l’ingaggio da parte dei sistemi di difesa aerea lungo la direttrice di avvicinamento.

Accuratezza terminale, segnatura radar, resistenza al disturbo elettromagnetico, capacità di navigazione in ambiente contestato e configurazione della testata costituiscono parametri essenziali per determinare l’effettiva capacità militare del sistema. La loro rilevanza aumenta in presenza di un’architettura avversaria integrata, nella quale sorveglianza radar, guerra elettronica, sistemi missilistici e difesa a corto raggio operano secondo una logica multilivello.

Rostec riferisce inoltre di un impiego operativo del sistema e di centinaia di lanci effettuati contro obiettivi nella zona delle operazioni militari in Ucraina. Il dato viene presentato dall’azienda nel quadro dell’attività operativa del sistema.

Capacità stand-off e profondità d’ingaggio

Una gittata dichiarata di 450 chilometri colloca l’armamento nel comparto delle capacità stand-off a lungo raggio. Sotto il profilo operativo, questa autonomia consente di trasferire l’asse dell’ingaggio a considerevole distanza dalla piattaforma di lancio, ampliando la profondità potenziale dell’azione e riducendo l’esposizione del vettore alle minacce presenti nell’area terminale.

La combinazione tra autonomia, propulsione a getto e profilo di volo a bassa quota risponde a una logica operativa orientata alla sopravvivenza dell’arma durante la fase di avvicinamento. In un ambiente fortemente conteso, tuttavia, la capacità di penetrazione non dipende esclusivamente dalla quota e dalla traiettoria: assumono un ruolo determinante la qualità della navigazione, la gestione della firma elettromagnetica, la resistenza alle contromisure elettroniche e la capacità di operare contro una rete di difesa aerea stratificata.

Per categoria d’impiego, il sistema è stato posto in relazione con alcune capacità occidentali a lungo raggio. TASS richiama, in particolare, SCALP e Storm Shadow, evidenziando una differenza nella gittata dichiarata. Una valutazione tecnica complessiva richiederebbe la considerazione congiunta di precisione, sistema di guida, profilo di penetrazione, capacità di navigazione, resistenza alla guerra elettronica, caratteristiche della testata e prestazioni contro differenti livelli di difesa aerea.

La configurazione esterna dell’armamento è stata inoltre associata a quella di un altro sistema russo appartenente al comparto delle armi a lungo raggio. L’analogia riguarda prevalentemente l’impostazione aerodinamica e alcuni elementi visivi; non costituisce, di per sé, un’identificazione tecnica definitiva della piattaforma.

Sul piano industriale, il contenimento dei costi viene indicato come uno dei fattori destinati a sostenere la competitività del sistema e la possibilità di una produzione quantitativamente significativa. In assenza di un valore unitario ufficiale, il dato economico resta di carattere qualitativo e non consente una comparazione diretta dei costi con sistemi stranieri della stessa categoria.

Vettori, interoperabilità e dimensione strategico-industriale

L’assetto dell’armamento è stato concepito per l’impiego da differenti categorie di piattaforme. Sono stati indicati aeromobili ad ala fissa ed elicotteri, mentre viene prospettata anche la possibilità di adattamento a vettori di origine straniera.

Sotto il profilo militare, l’utilizzo da piattaforme differenti amplia la flessibilità del sistema e consente di inserirlo in configurazioni operative diversificate. Sul piano industriale, l’eventuale compatibilità con aeromobili già presenti negli organici di Paesi terzi potrebbe invece rappresentare un elemento di interesse per i potenziali acquirenti, riducendo la necessità di introdurre una piattaforma esclusivamente dedicata al suo servizio.

La possibilità di adattamento non equivale tuttavia alla piena interoperabilità. L’integrazione con un vettore straniero richiederebbe compatibilità con avionica e sistemi di missione, interfacce di comunicazione, sistemi di navigazione, procedure di rilascio, prove di volo e successive attività di certificazione. Secondo gli analisti si ttratta di passaggi distinti rispetto alla semplice compatibilità meccanica o aerodinamica.

Sotto il profilo strategico-militare, l’interesse dell’armamento risiede nella combinazione tra gittata, autonomia post-lancio, propulsione turbogetto e capacità di volo a bassa quota. L’insieme di queste caratteristiche è orientato a incrementare la profondità d’ingaggio e a separare temporalmente e spazialmente il vettore dalla fase terminale dell’attacco.

Il quadro tecnico dichiarato comprende una massa massima di 270 chilogrammi, una velocità fino a circa 500 km/h e una gittata massima di 450 chilometri. Per una valutazione compiuta della capacità operativa restano centrali parametri quali accuratezza terminale, resilienza della navigazione in ambiente elettromagneticamente contestato, resistenza alle contromisure elettroniche, caratteristiche della testata e capacità di sopravvivenza all’interno di una rete di difesa aerea integrata.

L’architettura dell’armamento integra autonomia post-lancio, propulsione a getto e capacità stand-off a lunga distanza, con l’obiettivo di aumentare la profondità d’impiego delle forze aeree. Sul piano industriale, assumono particolare rilievo la produzione in serie, l’adattabilità a piattaforme differenti e la possibilità di integrazione con vettori di origine straniera, elementi che incidono direttamente sulla sua potenziale proiezione sui mercati della difesa.