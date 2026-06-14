L’intelligence europea punta il dito su Pechino: formazione militare a favore delle forze russe

Le relazioni tra Unione Europea e Cina si trovano di fronte a una nuova fase di tensione strategica dopo la diffusione di informazioni che attribuiscono a Pechino un coinvolgimento diretto nella formazione di personale militare russo successivamente impiegato nel conflitto contro l’Ucraina. Secondo fonti europee, le strutture d’intelligence dell’UE avrebbero raccolto elementi ritenuti sufficientemente solidi da confermare l’esistenza di programmi di addestramento svolti sul territorio cinese a favore di centinaia di militari della Federazione russa. La vicenda introduce un ulteriore elemento di complessità nel quadro delle relazioni euro-cinesi e alimenta il dibattito sul ruolo effettivamente ricoperto da Pechino nell’attuale architettura di sicurezza eurasiatica.

Cosa sappiamo

Nel corso di un briefing tenutosi a Bruxelles, un alto funzionario europeo ha riferito che diverse agenzie dell’Unione hanno verificato l’esistenza di attività formative destinate a personale delle forze armate russe in più località della Repubblica Popolare Cinese. Secondo le prime valutazioni disponibili, il numero dei militari coinvolti sarebbe compreso nell’ordine di diverse centinaia di unità.

Le informazioni raccolte indicano che una parte dei soldati addestrati sarebbe stata successivamente impiegata nelle operazioni militari sul fronte ucraino. Tale circostanza viene considerata particolarmente significativa dalle istituzioni europee poiché configurerebbe una forma di supporto qualitativamente diversa rispetto alle precedenti accuse rivolte a Pechino riguardanti la fornitura indiretta di componenti e tecnologie a duplice uso. In questo caso, infatti, l’attenzione si concentra su attività di formazione militare diretta, con possibili implicazioni sul piano strategico e diplomatico.

Programmi avanzati, droni e guerra elettronica: i dettagli delle attività formative

Le ricostruzioni denotano che i programmi sarebbero stati avviati nella seconda metà del 2025 nell’ambito di accordi di cooperazione tra apparati militari russi e cinesi. Alcune attività si sarebbero svolte presso installazioni situate nelle aree di Pechino e Nanchino, mentre altre fonti parlano di una rete più ampia di basi militari impiegate per l’addestramento.

I corsi avrebbero riguardato settori ad elevato contenuto tecnologico, tra cui l’impiego operativo dei sistemi a pilotaggio remoto, le tecniche di guerra elettronica, il contrasto ai droni, l’aviazione tattica dell’esercito e la condotta di operazioni con unità corazzate. Particolare rilevanza avrebbe assunto il contributo dell’industria cinese specializzata nei velivoli senza pilota, che avrebbe fornito accesso a simulatori avanzati e piattaforme tecnologiche dedicate alla preparazione degli operatori. Alcuni rapporti sostengono inoltre che tra i partecipanti figurassero membri di reparti russi altamente specializzati nell’impiego di sistemi unmanned, successivamente impiegati nelle operazioni belliche del 2026.

L’Europa e il futuro delle relazioni con Pechino

Le rivelazioni giungono in una fase delicata per la politica estera europea e saranno al centro delle discussioni del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea. I ministri degli Esteri dei Paesi membri intendono valutare non soltanto le conseguenze politiche della presunta cooperazione militare sino-russa, ma anche le vulnerabilità strutturali derivanti dalla dipendenza dell’industria europea della difesa dalle catene di approvvigionamento cinesi.

Pechino continua ufficialmente a sostenere una posizione di neutralità rispetto alla guerra in Ucraina e ha sempre respinto le accuse di forniture dirette di armamenti a Mosca. Tuttavia, negli ultimi anni governi occidentali e istituzioni europee hanno espresso crescenti preoccupazioni riguardo al trasferimento verso la Russia di componenti, tecnologie e beni a duplice impiego suscettibili di rafforzare il complesso militare-industriale russo.

L’emersione di prove relative all’addestramento di personale militare destinato al teatro operativo ucraino, secondo gli analisti,

potrebbe dunque, rappresentare un punto di svolta nelle valutazioni strategiche dell’Unione Europea, influenzando sia il dialogo politico con la Cina sia le future politiche di sicurezza e autonomia industriale del continente.