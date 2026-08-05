Missili ATACMS, PrSM e Tomahawk: Washington accelera la ricostituzione delle scorte strategiche

Il conflitto con l’Iran ha determinato un intenso utilizzo delle capacità missilistiche statunitensi, evidenziando il rapporto tra ritmo delle operazioni, disponibilità di munizionamento avanzato e capacità di reintegro degli arsenali in uno scenario militare prolungato. Le attività belliche hanno coinvolto sia vettori offensivi a lungo raggio sia sistemi destinati alla difesa aerea e antimissile, con una conseguente riduzione delle riserve rispetto ai livelli precedenti alle ostilità.

La CNN inoltre rende noto che le Forze armate statunitensi avrebbero impiegato quasi l’80% degli intercettori THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) disponibili prima dell’inizio del conflitto e circa il 50% degli intercettori Patriot. Parallelamente, l’U.S. Army avrebbe fatto ampio ricorso ai propri missili tattici superficie-superficie a lungo raggio, in particolare agli Army Tactical Missile System (ATACMS) e ai più recenti Precision Strike Missile (PrSM).

La riduzione delle riserve ha riportato al centro della pianificazione strategica statunitense il tema della sostenibilità industriale della produzione militare, della capacità di rifornimento in tempi adeguati e del mantenimento di una credibile postura di deterrenza nei diversi scenari internazionali.

Cosa sappiamo

Secondo la Reuters, l’intensità della campagna militare avrebbe inciso in misura significativa sulle scorte di missili ATACMS e PrSM, riducendone sensibilmente la presenza nell’arsenale dell’U.S. Army. Entrambi costituiscono elementi fondamentali della capacità statunitense di condurre attacchi di precisione a lunga distanza contro obiettivi strategici, mantenendo le piattaforme di lancio al di fuori della portata delle principali difese avversarie.

L’Army Tactical Missile System (ATACMS), utilizzato sui sistemi lanciarazzi M270 MLRS e M142 HIMARS, raggiunge nelle versioni più avanzate una gittata fino a circa 300 chilometri. Il Precision Strike Missile (PrSM) rappresenta invece la nuova generazione di munizionamento destinata a sostituire progressivamente l’ATACMS, con una portata superiore ai 500 chilometri, maggiore precisione e capacità di ingaggio multiplo.

Questi vettori sono progettati per colpire obiettivi ad alto valore strategico, tra cui centri di comando e controllo (C2), infrastrutture logistiche, installazioni radar, batterie missilistiche e componenti dei sistemi integrati di difesa aerea (Integrated Air Defense System – IADS). La loro funzione consiste nel ridurre la capacità di coordinamento e risposta dell’avversario attraverso attacchi mirati contro nodi essenziali del dispositivo militare.

L’impiego elevato di tali munizioni evidenzia la complessità della ricostituzione degli arsenali moderni. ATACMS e PrSM incorporano sistemi avanzati di guida, componentistica elettronica ad alta precisione e propulsori a combustibile solido; secondo le valutazioni riportate dalla Reuters, il costo unitario può superare 1 milione di dollari, rendendo necessario un processo industriale articolato per il reintegro delle scorte.

Tomahawk, Patriot e THAAD: il ruolo della difesa antimissile

La U.S. Navy ha inoltre impiegato i missili da crociera Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), uno degli strumenti principali della capacità statunitense di proiezione della forza a distanza. Il sistema consente di colpire obiettivi strategici senza esporre direttamente velivoli con equipaggio alle difese aeree avversarie.

Per la Reuters, dall’inizio del conflitto sarebbe stata utilizzata una quota prossima al 50% delle scorte globali di Tomahawk, dato che l’agenzia precisa non essere stato verificato autonomamente. Il missile, lanciabile da cacciatorpediniere, incrociatori e sottomarini, dispone di una gittata superiore ai 1.600 chilometri e integra sistemi di navigazione inerziale, GPS, TERCOM (Terrain Contour Matching) e guida terminale DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation).

Sul fronte della difesa antimissile, i sistemi THAAD e Patriot rappresentano componenti essenziali dell’architettura statunitense contro minacce balistiche, missili da crociera e vettori aerei. Il THAAD utilizza la tecnologia hit-to-kill, basata sulla distruzione del bersaglio attraverso l’impatto diretto, mentre il Patriot, nelle versioni più avanzate PAC-3 e PAC-3 MSE, garantisce una capacità di intercettazione a quote inferiori contro diverse tipologie di minaccia.

Le valutazioni del Center for Strategic and International Studies (CSIS) indicano che, prima del conflitto, gli Stati Uniti disponevano di circa 452 intercettori THAAD e circa 2.200 missili Patriot appartenenti alle configurazioni più moderne. La ricostituzione delle riserve dipenderà dalla capacità industriale statunitense di incrementare la produzione e dalla disponibilità di componenti critici.

Produzione industriale e prospettive strategiche

La riduzione delle scorte ha accelerato gli interventi del Dipartimento della Difesa per ampliare la capacità produttiva della base industriale militare statunitense. L’obiettivo è aumentare la disponibilità di munizionamento avanzato attraverso il potenziamento delle linee produttive, il rafforzamento delle catene di approvvigionamento e nuovi programmi di acquisizione.

Secondo le analisi del CSIS alcune categorie di armamenti, tra cui il Precision Strike Missile (PrSM), potrebbero tornare ai livelli precedenti al conflitto entro la metà o la fine del 2027, mentre per gli intercettori THAAD i tempi potrebbero risultare più lunghi a causa della maggiore complessità tecnologica e produttiva.

La gestione delle riserve missilistiche rappresenta quindi un elemento centrale della pianificazione strategica statunitense. La capacità di sostenere operazioni militari ad alta intensità, garantendo contemporaneamente adeguati livelli di deterrenza nei confronti di potenziali concorrenti strategici, dipende non soltanto dal numero di sistemi disponibili, ma anche dalla resilienza industriale, dalla rapidità di produzione e dalla sicurezza delle catene di approvvigionamento.