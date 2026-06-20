Una minaccia per il progetto SHIELD: lo strano allarme sui bombardieri cinesi

I bombardieri strategici cinesi potrebbero diventare la principale minaccia per la sicurezza del Giappone nei prossimi anni. È questa la conclusione di un rapporto dell’Hudson Institute pubblicato mentre Tokyo si prepara ad aggiornare la propria strategia di difesa. Secondo gli analisti, il rischio è che programmi innovativi come SHIELD, basati sull'impiego di reti di droni per la difesa delle isole remote, non siano sufficienti a contrastare la crescente capacità offensiva dell'aeronautica cinese.

L’allarme sui bombardieri cinesi

Secondo quanto riportato dal Japan Times, lo studio del think tank statunitense si basa su una serie di simulazioni strategiche ambientate tra il 2035 e il 2040 e condotte con la partecipazione di militari provenienti da diversi Paesi alleati.

L’analisi sostiene che la principale minaccia per il Giappone non sarà rappresentata dai missili lanciati da terra, ma dai bombardieri cinesi H-6K e H-6N, ai quali si aggiungerà in futuro il nuovo H-20 stealth. In caso di conflitto, questi velivoli potrebbero operare da aree relativamente sicure, lanciando missili da crociera e bombe plananti contro obiettivi giapponesi senza entrare nelle zone più protette dalla difesa aerea di Tokyo.

Gli autori del rapporto stimano che entro il 2030 la Cina potrebbe essere in grado di riversare migliaia di tonnellate di armamenti al giorno contro il Giappone. A rendere più complessa la situazione contribuirebbe anche la geografia dell’area: ampie porzioni del Mar del Giappone resterebbero infatti fuori dalla copertura delle difese terrestri, creando un corridoio operativo favorevole ai bombardieri cinesi.

Cosa dovrebbe fare il Giappone

Per questo motivo gli analisti ritengono che concentrarsi esclusivamente su droni e intercettori missilistici rischi di lasciare scoperta la fase più importante della minaccia, cioè quella che precede il lancio delle armi. Da qui la richiesta di ripensare la struttura delle Forze di autodifesa giapponesi.

Lo studio suggerisce infatti di affiancare ai sistemi già esistenti una capacità di contrasto aereo a lunghissimo raggio, in grado di individuare e neutralizzare i bombardieri prima che possano colpire. La proposta prevede una difesa articolata su più livelli, con missili antiaerei a lunga gittata, sensori persistenti, piattaforme senza equipaggio e nuove capacità di protezione delle basi aeree.

Le simulazioni hanno inoltre evidenziato il ruolo crescente di sottomarini e sistemi autonomi subacquei, considerati tra gli strumenti più

efficaci per contenere le forze cinesi in caso di crisi. Il messaggio finale del rapporto è netto: il progetto SHIELD e le tecnologie anti-drone restano elementi importanti della difesa giapponese, ma da soli non bastano.