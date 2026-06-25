"Una nuova era dei droni": cosa può fare il jolly cinese R6000

In Cina ha fatto il suo debutto il R6000 segnando un passaggio rilevante nell’evoluzione dei velivoli senza pilota cinesi. Parliamo di un drone ad ala basculante sviluppato dal gruppo United Aircraft che rappresenta una delle piattaforme più avanzate mai realizzate da Pechino nel settore del trasporto aereo autonomo. Può decollare e atterrare verticalmente come un elicottero, ma di volare ad alta velocità come un aereo. il velivolo è stato progettato per svolgere missioni logistiche, di soccorso e potenzialmente anche militari in contesti difficili o privi di infrastrutture. Ecco che cosa sappiamo.

Il nuovo drone cinese R6000

Il R6000 appartiene alla classe dei convertiplani, mezzi che combinano le caratteristiche di elicotteri e aerei. La piattaforma cinese può raggiungere una velocità di crociera di circa 550 chilometri orari, trasportare fino a due tonnellate di carico e operare su distanze che arrivano a 4.000 chilometri. Con un peso massimo al decollo di 6,1 tonnellate, è considerato il primo convertiplano senza pilota di questa categoria a completare con successo il volo inaugurale.

Secondo quanto riportato da Defence Security Asia, i recenti test effettuati nella provincia del Sichuan hanno mostrato il drone impegnato in manovre di hovering libero, accelerazioni e voli in avanti senza vincoli esterni. Sono prove considerate fondamentali per verificare la transizione tra la modalità elicottero e quella ad ala fissa, uno degli aspetti più complessi per questa categoria di velivoli.

Nello specifico il progetto è stato sviluppato nell’ambito della strategia cinese di rafforzamento dell’industria aeronautica nazionale, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da tecnologie straniere e accelerare lo sviluppo di sistemi avanzati interamente prodotti in patria. Dal punto di vista tecnico, il drone utilizza due motori turboalbero AES100 di produzione cinese e rotori da 7,5 metri di diametro. È inoltre progettato per operare in condizioni meteorologiche avverse, con sistemi anti ghiaccio e protezioni contro i fulmini, mentre la quota operativa massima raggiunge i 7.620 metri.

China’s massive R6000 tiltrotor drone has officially entered full flight testing, marking a major milestone in Beijing’s next-generation unmanned aviation program.



The 6-ton-class UAV combines helicopter-like vertical takeoff with fixed-wing speed and range, offering a… pic.twitter.com/rrRSTdJn2Y — Ababeel (@AbabeelMilitary) June 17, 2026

Funzioni e utilizzo del drone

Le applicazioni dichiarate sono principalmente civili. I progettisti immaginano il drone impiegato per il trasporto merci verso aree montuose, isole remote, piattaforme offshore o zone colpite da calamità naturali.

Grazie alla capacità di operare senza piste tradizionali, il velivolo potrebbe raggiungere località isolate dove gli aerei convenzionali non possono intervenire rapidamente. Tuttavia, il potenziale militare della piattaforma appare evidente. La possibilità di trasportare materiali, equipaggiamenti o rifornimenti senza dipendere da aeroporti rende il R6000 particolarmente interessante in scenari caratterizzati da minacce missilistiche e attacchi contro infrastrutture strategiche.

Un esempio? In un eventuale conflitto nell’Indo-Pacifico, sistemi di

questo tipo potrebbero garantire una rete logistica più distribuita e meno vulnerabile. Il programma resta comunque in fase di sviluppo e dovrà superare importanti sfide legate ad affidabilità, certificazione e sicurezza.