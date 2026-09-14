Taiwan si arma contro la Cina, ma il vero problema è un altro: perché uomini e comando possono decidere la guerra

Taiwan sta continuando a rafforzare le proprie capacità militari, pur restando esposta a una serie di vulnerabilità strutturali che alimentano i dubbi sulla sua capacità di sostenere un conflitto prolungato con la Cina. L’isola, che Pechino considera parte integrante del proprio territorio (e non esclude di riunificare anche con la forza) ha accelerato negli ultimi anni gli investimenti nella difesa grazie al sostegno degli Stati Uniti, acquistando sistemi missilistici, velivoli e mezzi avanzati. Tuttavia, la disponibilità di equipaggiamenti non basta a colmare lacune che riguardano il personale, l’organizzazione e la preparazione operativa.

Carenza di personale militare

Uno dei problemi più evidenti riguarda infatti le “risorse umane”. Il ministero della Difesa di Taipei ha comunicato che nel corso dell’ultimo anno le forze volontarie sono aumentate di oltre 5.000 unità, un dato positivo arrivato nonostante il costante calo demografico. L’incremento è stato favorito soprattutto dall’aumento degli stipendi, dal miglioramento delle condizioni di vita nelle caserme e da criteri di reclutamento più flessibili.

Come ha spiegato il South China Morning Post, il nodo principale non è quello di convincere i giovani ad arruolarsi, bensì trattenerli nel tempo. Tra il 2021 e il 2024 circa un volontario su quattro ha lasciato le forze armate e molti reparti operativi continuano a lavorare sotto l’80% dell’organico previsto. La diminuzione della popolazione in età militare aggrava ulteriormente il quadro: il numero dei coscritti maschi idonei dovrebbe scendere da quasi 98.000 registrati nel 2023 a meno di 78.000 nel 2027.

Per compensare questa tendenza, Taipei punta sempre più su tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, automazione e sistemi senza equipaggio. In ogni caso anche gli armamenti più sofisticati richiedono personale qualificato per essere impiegati e mantenuti. In altre parole, acquistare nuove armi senza riuscire a disporre di operatori esperti rischia di ridurne significativamente l’efficacia.

L’interoperabilità con gli Usa

A questa fragilità interna si aggiunge un limite considerato ancora più delicato sul piano strategico: l’assenza di una reale interoperabilità tra le forze armate di Taiwan e quelle degli Stati Uniti, il principale alleato dell’isola. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Washington fornisce a Taipei gran parte degli armamenti necessari per scoraggiare un’eventuale invasione cinese, ma i due eserciti non si addestrano insieme su larga scala dal 1979, anno in cui gli Stati Uniti stabilirono relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese.

Da allora non esiste una struttura di comando congiunta, non vengono condivisi pienamente sistemi di comunicazione e identificazione e gli alti ufficiali americani non possono visitare ufficialmente Taiwan per pianificare eventuali operazioni. Diversi ex comandanti e analisti statunitensi intervistati dal quotidiano britannico sostengono che questa situazione rappresenti uno dei maggiori punti deboli dell’intero dispositivo difensivo dell’isola.

In caso di guerra, le due forze armate dovrebbero cooperare senza avere costruito negli anni procedure comuni, linguaggi operativi condivisi e rapporti di fiducia tra gli uomini sul campo. Il rischio, in tal caso, non sarebbe soltanto una minore efficacia tattica, ma anche incidenti dovuti alla mancata identificazione reciproca di mezzi navali e aerei o difficoltà nel coordinare il supporto di fuoco.

Il tempo stringe

Certo, le attività congiunte esistono, ma riguardano piccoli contingenti, spesso lontano dall’isola, come l’addestramento di militari taiwanesi negli Stati Uniti o la presenza discreta di istruttori americani incaricati di formare il personale sui nuovi sistemi d’arma.

Anche se un programma di piena integrazione iniziasse oggi, servirebbero molti anni per raggiungere un livello soddisfacente di interoperabilità. Nel frattempo, in caso di conflitto, Washington e Taipei sarebbero probabilmente costrette a dividersi il teatro operativo assegnandosi aree di responsabilità separate, una soluzione che ridurrebbe l’efficacia complessiva della difesa e offrirebbe alla Cina la possibilità di concentrare i propri sforzi contro il partner più vulnerabile.

Il gap militare tra Taiwan e Cina

L’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) continua intanto ad aumentare pressione e capacità operative attraverso esercitazioni sempre più frequenti attorno all’isola, sviluppo di missili balistici, rafforzamento della Marina e modernizzazione dell’aviazione. Di fronte a questo scenario Taipei ha esteso la durata della leva obbligatoria, incrementato il bilancio della difesa e accelerato l’acquisizione di sistemi come i lanciarazzi HIMARS, missili antinave e difese aeree.

La deterrenza dipende però dalla capacità di integrare uomini, tecnologia, logistica e comando. La riduzione della popolazione giovane rende più difficile alimentare un esercito numericamente adeguato; il turnover del personale comporta la perdita di competenze preziose proprio mentre arrivano armamenti sempre più complessi; l’assenza di una piena cooperazione operativa con gli Stati Uniti limita la rapidità di una possibile risposta comune.

Ecco: tutto questo si inserisce in un contesto politico estremamente delicato, nel quale ogni iniziativa volta ad aumentare il coordinamento militare tra Washington e Taipei rischia di provocare dure reazioni da parte di Pechino. Per questo motivo le autorità taiwanesi si trovano davanti a una sfida complessa: rafforzare la propria autonomia difensiva senza poter contare su un’integrazione completa con il principale alleato e, allo stesso tempo, evitare mosse che possano essere interpretate dalla Cina come una provocazione tale da accelerare una crisi nello Stretto di Taiwan.