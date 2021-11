Ecco la formula delle 3P per dare più energia all'umanità del futuro

Se si volesse riassumere il futuro di una formula, quella di Axpo - l'azienda energetica svizzera presente in Italia ormai da oltre 20 anni - nella sua semplicità è la più completa. È insomma un calcolo perfetto quello delle 3P, il cui risultato dà Pianeta, Persone e Prosperità. I protagonisti del domani che cerchiamo di costruire. Axpo Italia, salita al quarto posto quarta in Italia nel mercato libero dell'energia, utilizza questa visione sia nelle sue offerte per i grandi clienti, sia in quella lanciata per le utenze domestiche grazie a Pulsee, un brand completamente digitale. Ma soprattutto è il primo operatore ad aver sviluppato e puntato su uno strumento chiamato PPA, ovvero accordi di lungo termine per la produzione di energia rinnovabile che garantiscono un prezzo che non è colpito dalle oscillazioni del mercato. Con la garanzia di poter usufruire di energia rinnovabile tracciata in tutta la filiera. Come si dice: dal produttore al consumatore.

«L'Italia cresce del 6% e l'anno prossimo si calcola che andrà oltre al 4 - racconta Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia -. Con questi numeri l'obbiettivo deve essere una salita sostenibile, non il recupero di qualcosa che abbiamo perso. In questo la sostenibilità nel campo dell'energia è la grande opportunità del nostro Paese. Il pianeta è uno, i segnali della natura invitano a fare qualcosa per difenderlo. Questo vuol dire responsabilità, non perdere più treni tecnologici, prendere l'onda adesso e svilupparla. L'Europa produce solo 8% delle emissioni globali, ma abbiamo comunque il compito di fare qualcosa. Il che significa puntare sulla ricerca e sull'innovazione, cosa che porterà nuovi posti di lavoro. Abbiamo la sfida di pensare a 20 anni e non più a 3 mesi o a un anno. Dobbiamo imparare a farlo, con l'obbligo di fare attenzione al sociale. Non possiamo crescere se non eliminiamo le differenze nella nostra società».

Una sfida culturale, insomma, che Axpo affronta con il suo «Profilo di sostenibilità» recentemente presentato nella sede italiana di Genova. E che si può riassumere nel mettere al centro le persone per progettare un futuro per tutti: «Per noi è comunque facile - ha aggiunto l'Ad Simone Demarchi -, perché è da sempre che siamo così: dovevamo solo comunicarlo. Per esempio: la parità di genere in Axpo Italia è presente da sempre, anche se il settore dell'energia è molto maschile. Con il Pulsee Pride Year supportiamo per tutto l'anno la lotta alle discriminazioni. Facciamo investimenti su sport e CSR. Per noi sostenibilità è legame col territorio, appartenenza. Noi siamo Axpo Italia, quello che facciamo deve valorizzare il nostro Paese. Aiutare a far crescere». Un esempio? Il sostegno all'impegno di Gianni Maddaloni, maestro di Judo nonché coach e padre dell'olimpionico Pino, titolare del centro sportivo napoletano di Scampia nel quale affronta la sua lotta quotidiana per togliere i ragazzi dalla strada e dalla delinquenza. Oltre a dare una possibilità di fare sport ai giovani disabili.

È insomma questa la formula giusta per pensare ad evolversi in un mondo che ha sempre più bisogno di attenzione. Ovviamente, visto che di un'azienda energetica si tratta, puntando su produzione pulita, mobilità elettrica e digitalizzazione, con un forza già oggi pari al 60% sulle operazioni totali. La promessa di Axpo è quella di fornire a tutte le utenze domestiche il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili grazie al brand Pulsee, per arrivare a un importante risparmio in termini di CO2 immesse nell'atmosfera al 2025. Mentre riguardo ai PPA, ovvero Power Purchase Agreement, si prevede sempre per il 2025 un volume previsto pari a 16 milioni di MWh in arrivo da fonti non inquinanti. Senza dimenticare appunto i dipendenti: in quell'anno si raggiungerà la piena parità tra uomini e donne anche in termini numerici, oltre alle politiche già in corso di eliminazione delle differenza di orientamento e di provenienza. Questo è l'investimento in Pianeta, Persone e Prosperità. Moltiplicato 3P.