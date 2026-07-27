Agosto, Capobianco (Conflavoro). “Quasi 40 milioni di italiani non partiranno ad agosto e spenderanno oltre 11 miliardi nei negozi sotto casa. È l’Agosto dei Rimasti”

Nel mese di agosto 2026 i residenti che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa sono circa 19 milioni: gli italiani che ad agosto non partiranno sono quindi circa 40 milioni, due su tre, su una popolazione di 58,9 milioni di residenti. È la proiezione del Centro Studi Conflavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l’Italia dei Rimasti. La forchetta della stima oscilla fra 37 e 42 milioni. Il dato è riferito al solo mese di agosto e non è confrontabile con le cifre riferite all’intera stagione estiva, che coprono quattro mesi e comprendono quindi molte più persone.

“Raccontiamo sempre l’Italia che parte, mai quella che resta, l’Italia dei caselli e dei check-in, mai quella dei balconi e dei cortili”, dichiara Roberto Capobianco, Presidente Nazionale di Conflavoro PMI, associazione datoriale di riferimento per le micro e piccole imprese italiane. “Quasi quaranta milioni di italiani restano a casa e i loro soldi non si spostano: restano nel raggio di pochi chilometri dall’uscio, dal fruttivendolo al forno al bar all’angolo. Oltre undici miliardi in un mese, è il PIL silenzioso di agosto. Il negozio di quartiere non vive di turisti, vive di questa domanda: agosto non è il mese morto del commercio di vicinato, è il mese in cui la sua clientela naturale è tutta a casa”.

Chi sono i Rimasti. Nel trimestre estivo si concentra il 48,3 per cento dei viaggi dell’anno: più della metà si fa negli altri mesi, e chi rimanda le ferie all’autunno o all’inverno ad agosto è a casa. Chi non partirà affatto lo fa per quattro ragioni: necessità economica, cura di un familiare, salute, lavoro. Oltre il 30 per cento delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa, quota che sale al 33,2 per cento fra le famiglie con un figlio minore e al 53,3 per cento fra quelle con tre o più figli.

Quanto valgono. La spesa alimentare di una famiglia è di 533 euro al mese: applicata ai 17,5 milioni di famiglie dei Rimasti vale 9,3 miliardi nei negozi, nei mercati rionali e nei supermercati sotto casa. A questi si aggiungono 1,4 miliardi fra bar, pizzerie, gelaterie e trattorie di quartiere e 0,9 miliardi fra arene estive, piscine, sagre e tempo libero di prossimità: in totale fra 11 e 13 miliardi di euro in un solo mese. Sono dati ISTAT sulle spese per consumi delle famiglie.

Dove pesa di più. Nel Mezzogiorno, dove in un trimestre medio viaggia il 7,8 per cento dei residenti contro il 24,1 per cento del Nord, e dove la quota di spesa destinata agli alimentari è la più alta d’Italia, il 25,4 per cento contro il 17,4 per cento del Nord-est.

Il Frigo di Ferragosto. La tavolata tipo del 15 agosto per otto persone — antipasto di salumi e mozzarelle, pasta al forno, grigliata mista, contorni, anguria, dolce, vino, birra e caffè — costa circa 170 euro, 21 a persona.

“La festa più sentita dell’estate è anche la più democratica: con poco più di venti euro a testa si apparecchia un pranzo completo per otto, e ogni euro di quel carrello finisce nella filiera di prossimità, il macellaio, il fruttivendolo, il forno di quartiere. L’anguria al centro del tavolo resta il lusso più accessibile d’Italia”, prosegue Capobianco. “Il vero influencer dell’estate non è sotto un ombrellone ai Caraibi, è il gelataio sotto casa, il panettiere che accende il forno all’alba di Ferragosto, il barista che ti fa il caffè quando la città sembra vuota”, conclude il Presidente. “Dietro ogni serranda alzata c’è un piccolo imprenditore che rinuncia alla propria vacanza per custodire quella degli altri, con i suoi lavoratori. Restare non è una rinuncia, è un altro modo di far girare l’Italia: vicinato, comunità e lavoro”.