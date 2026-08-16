Simulatore Inps aggiornato per il calcolo della pensione: tutto quello che c’è da sapere

Pianificare il momento del ritiro dal lavoro diventa più semplice: l’Inps ha infatti allineato il suo simulatore Pensami alle norme della nuova legge finanziaria, adeguandosi anche alla speranza di vita. Senza bisogno di autenticarsi con Spid o carta d’identità elettronica, basta inserire età e contributi maturati per visualizzare subito tutte le combinazioni utili per il pensionamento.

Il servizio è totalmente gratuito. Chi effettuerà la simulazione non avrà come risultato la cifra dell’assegno mensile. Pensami non si occupa di questo. La piattaforma, infatti, serve ad analizzare la singola situazione del lavoratore per elaborare quando e come potrebbe pensionarsi.

Ma come funziona Pensami?

La piattaforma richiede alcuni dati anagrafici, oltre ai dati sui contributi versati. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il sistema le elabora e da esse ricava tutti gli scenari applicabili alla situazione dell’utente. Il calcolo può essere effettuato sia sulla base di una sola cassa previdenziale, sia cumulando i versamenti effettuati in fondi diversi. Si tratta di una funzione cruciale per chi ha avuto un percorso lavorativo frammentato e ha cambiato spesso impiego nel corso della carriera. Tra i vari nodi che il software dell’Inps aiuta a sciogliere, c’è anche la valutazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato, offrendo una panoramica chiara di tutte le vie d’uscita disponibili basate sul totale dei contributi maturati.

È comunque importante ricordare che, per quanto utilissimo, Pensami rimane un simulatore. Pertanto è sempre necessario rivolgersi a chi di dovere quando si è prossimi al pensionamento.

È possibile ottenere l’applicazione tramite Inps Mobile, disponibile sia per Android che per iOS. Una volta entrati nell’app, basta scegliere la sezione Servizi e poi selezionare la simulazione. In caso contrario, si può accedere al servizio anche mediante computer. Basta andare sul sito dell’Inps, selezionare “Pensione e Previdenza”, scegliere “Esplora Pensione e Previdenza”, poi “Servizi”, cliccare su “Vedi tutti” e infine selezionare “Pensami”.