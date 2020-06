Altro disastro di Conte Ora è allerta al Senato "Attenzione ai conti..."

Dubbi per quanto riguarda la concessione di garanzie Sace a beneficio di industrie ed aziende italiane colpite dalla crisi economica originatasi a seguito dell'emergenza Coronavirus e del lungo periodo di lockdown. Intenzionato a far ripartire il Paese, tramite il decreto Liquidità il governo intende venire in soccorso di tutte quelle imprese in difficoltà, promettendo finanziamenti fino a 200 miliardi di euro garantiti dallo Stato e gestiti da Sace S.p.a.

Esaminato alla Camera, lo scorso 27 maggio il decreto ha ricevuto un parere positivo, ed è stato dunque presentato al Senato, tenuto ad esprimersi entro la prima settimana di giugno. Dopo aver attentamente analizzato il documento, i tecnici hanno manifestato seri dubbi in merito alle garanzie Sace, che potrebbero avere un forte impatto sui conti. Il rischio, fanno sapere dal Senato, è che questa forma di aiuto dello Stato potrebbe trovare l'opposizione dell'Eurostat, ossia dell'Ufficio statistico dell'Unione europea.

Fare più attenzione, dunque, è l'avvertimento del Senato.

I tecnici proseguono poi spiegando che, per quanto concerne le modifiche apportate al decreto per garantire prestiti alle aziende ora in crisi, questi non determinano “in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti delle disponibilità dei fondi. Comporteranno tuttavia un più rapido utilizzo degli stessi (prestiti) e conseguentemente, la necessità di futuri rifinanziamenti. Tale circostanza è ancor più probabile per quelle operazioni che, per la loro maggiore rischiosità, richiederanno un maggiore assorbimento di detti fondi” , si legge nel dossier del Servizio Bilancio, come riportato da “AdnKronos”.