Moda, è ora di fare sistema

I francesi sono abilissimi a valorizzare i propri talenti. Sono trascorsi sessant'anni allorché Yves Saint Laurent destinato a diventare un genio della moda presentava al pubblico la sua prima collezione. Ebbene, per celebrare in pompa magna quella data che avviò una storia creativa e imprenditoriale di grande fascino e respiro internazionale, Parigi ha deciso di aprire le porte dei suoi musei più prestigiosi per dare lustro a quella straordinaria personalità. Musei di fama globale quali il Louvre, il Centre Pompidou, il Museo d'Arte Moderna, il Museo d'Orsay, il Museo Picasso e, naturalmente, il Museo Saint Laurent.

Il messaggio è chiaro: i luoghi principi della bellezza e dell'arte, di concerto, comunicano che la moda è a pieno titolo un'espressione di cultura e un segno di pregio artistico. D'altronde, Saint Laurent per la realizzazione delle sue collezioni ammetteva, con giustificata soddisfazione, di essersi ispirato al lavoro di firme del mondo della pittura, della scultura e anche dell'architettura. Un incontro, come racconta la storia, che si è rivelato notevole. Come a dire che davanti al genio al servizio della bellezza non vi sono confini tra le diverse espressioni dell'arte. Ma solo legami.

Insomma, Parigi ha fatto sistema per omaggiare al meglio uno stilista sicuramente geniale. Ecco perché ho scritto che loro sono particolarmente bravi a valorizzare la propria argenteria. È arrivato un segnale forte. Che, visto dall'Italia, deve in qualche misura farci riflettere. Tanto più quando si parla di moda, un territorio nel quale non siamo secondi a nessuno. Eppure, facciamo fatica a fare sistema per esaltare i nostri talenti. Un'industria di prim'ordine che ricordiamo solo durante le tradizionali sfilate. E per lo più raccontate come vicende di costume. Ma dietro a quei marchi vi sono storie meravigliose di imprenditori. Pagine d' arte. Bellezza. Cultura. Già. E allora muoviamoci anche noi per dare lustro alle nostre eccellenze. Facciamo sistema. Recuperiamo il tempo perduto!