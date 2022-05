Pensioni, perché la quattordicesima quest’anno sarà maxi

Il governo Draghi ha deciso d’introdurre un nuovo aiuto in favore delle famiglie: un bonus di 200 euro, utile per far fronte al caro prezzi. Sarà erogato tanto ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che ai pensionati.

La notizia è che la data di pagamento presunta, come spiegato dal ministro dell’Economia Daniele Franco, è luglio 2022: per i pensionati, dunque, questo potrebbe essere un mese molto importante perché al bonus 200 euro si aggiungerà anche la quattordicesima, ovviamente per gli aventi diritto.

Quella in arrivo a luglio, dunque, per molti potrebbe essere una maxi pensione. Nel dettaglio, se il bonus 200 euro - che verrà caricato direttamente nel cedolino della pensione senza che sia necessario presentare una domanda - spetta a coloro che hanno un reddito annuo fino a 35mila euro, per il diritto alla maggiorazione sociale conosciuta come quattordicesima i limiti sono maggiormente restrittivi.

Intanto va detto che la quattordicesima spetta esclusivamente a coloro che hanno compiuto i 65 anni di età. Per averne diritto bisogna inoltre avere un reddito personale inferiore a un importo pari a due volte il trattamento minimo dipensione. Ciò significa che nel 2022 ne hanno diritto, per un importo che va dai 336 ai 655 euro, coloro che hanno un reddito non superiore a 13.663,10 euro. Sopra questa soglia spetta solamente un importo parziale, che si avvicina allo zero tanto più è elevato il reddito.

Continua a leggere qui