Alle porte c'è il rally di Natale: non importa cosa compri, ma compra

Ebbene sì, ci siamo, siamo arrivati alla parte più gustosa di tutto l’anno: il tanto desiderato “rally di Natale”.

Per ragioni ancora oscure la stagionalità dei mercati azionari (sì, anche le Borse hanno comportamenti stagionali come il melone e l’uva) dicembre e gennaio sono mesi positivi.

E siccome per Natale le Borse hanno la tendenza a crescere da sempre gli investitori attendono con ansia questo momento che è tra i pochi felici di tutto l’anno.

Tutti ci chiedevamo se fosse stato un rally con o senza mascherina e fa piacere constatare che anche con mascherina il rally di Natale non mancherà neppure quest’anno.

E’ la follia della Borsa, che cercando di anticipare il futuro non si preoccupa minimamente della curva dei contagi e dei quasi 1000 morti per Covid al giorno in Italia ma scommette che nel 2021 dopo il buio del 2020 vedremo finalmente la luce in fondo al tunnel.

Questa settimana sono usciti importanti dati macro (per i più fanatici della Borsa l’indice dei direttori di acquisto dell’IHS Markit) che mostrano come se l’Europa abbia reclinato la testa nella ripresa economica gli USA invece corrano e questo per nulla incuranti dell’andamento della curva dei contagi. E fin qui tutto bene: se gli USA corrono prima o poi anche l’Europa ne trarrà beneficio…

L’earning sentiment degli analisti finanziari è sui massimi e questo non necessariamente (aggiungiamo noi) è un fatto positivo perché di solito gli analisti finanziari si sbagliano e perdono soldi (se li guadagnassero non farebbero gli analisti finanziari ma i trader … ). L’unica consolazione è che se ci sbagliamo siamo in buona compagnia, mal comune mezzo gaudio anche in Borsa…

Ma veniamo a tre titoli che possano essere di interesse per chi ama il rischio: