La "stangata" sulle pensioni: cosa si rischia dal 2023

Gli aumenti pensionistici previsti per il 2023 potrebbero non vedere mai la luce o, comunque, essere di molto ridimensionati rispetto alle attese della vigilia. Perché? A causa del balzo in avanti dell'inflazione, il governo potrebbe decidere di "prelevare" una parte del denaro previsto per i cittadini per rimpinguare le casse dello Stato.

Cosa può succedere

Come rende noto l'Upb (Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), nei prossimio tre anni è previsto un costo pari a 45,4 miliardi di euro per chi non fa più parte del mondo del lavoro: l’importo della pensione viene adeguato alla variazione dell’inflazione per evitare che si possa perdere potere d'acquisto a causa dell'aumento dei prezzi che, se da un lato è previsto fino al +5,8%, in realtà al momento ci troviamo al +7,3, quasi due punti percentuali in più causati soprattutto da guerra e caro energia. Come ricorda Liberoquotidiano, però, una parte di quella cifra (poco più di 13 miliardi) fanno già parte dei " saldi di finanza pubblica per il nuovo sistema a scaglioni. La parte eccedente, invece, no ", affermano gli esperti.

Il problema inflazione

Quindi, se l'inflazione sarà maggiore del 7%, lo Stato dovrebbe sborsare 32,3 miliardi in più, non certo una sommetta. A tal proposito, come scrive Money, c’è chi pensa che il governo " possa porre un freno alla rivalutazione delle pensioni, introducendo un sistema più penalizzante per le fasce medio alte ". Il pieno adeguamento (100% dell'inflazione) si avrà per gli importi il quadruplo del minimo pari a 515, 58 euro, al 90% per quelli tra 4 e 5 volte la misura più bassa e del 75% se sono superiori. Fino al 2021, invece, funzionava in base alle fasce di reddito. Il meccanismo voluto da Letta nel 2013 prevede che l'aliquota venga rivalutata su tutta la pensione, dal 100% al 45%.

"Non si può cambiare"