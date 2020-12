Arriva batosta da 860 euro Chi deve aprire il portafoglio

Non sono buone le notizie che arrivano dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), che per il prossimo anno prevede una vera e propria stangata per le famiglie italiane, già duramente messe alla prova dall'emergenza sanitaria e dalle pesanti conseguenze economiche che questa ha comportato.

Secondo l'associazione, infatti, per ogni singolo nucleo familiare italiano sarebbe in arrivo una "batosta" di ben 860 euro in più a causa dei rincari previsti per il 2021. Con l'allentamento delle misure restrittive imposte dal governo, cosa che tutti ci auguriamo, pare ormai certo un aumento delle tariffe per molti settori, alcuni di questi maggiormente fiaccati dalla crisi economica. L'aumento dei prezzi, tuttavia, andrà necessariamente a colpire i cittadini.

Nella nota rilasciata ieri sulla propria pagina web ufficiale, il Codacons presenta i risultati di uno studio condotto per valutare le possibili conseguenze dei rincari previsti per l'anno ormai alle porte. Secondo le previsioni della ricerca, a febbraio 2021 l'Italia assisterà ad un allentamento delle misure anti-Covid, cosa che potrebbe favorire una ripresa del commercio. "Si potrà gradualmente tornare a spostarsi tra regioni senza limitazioni, viaggiare e utilizzare pienamente servizi e pubblici esercizi" , si legge nel comunicato di Codacons. Tuttavi a "la ripresa delle attività e un possibile ritorno alla normalità e ai consumi avrebbero effetti sui prezzi al dettaglio, che come noto nel 2020 sono risultati in deflazione". Si prevede dunque "un leggero incremento dei listini, quindi, che nel 2021 potrebbe determinare una maggiore spesa pari a complessivi +200 euro a famiglia, cui si aggiungono +142 euro per i soli rincari del settore alimentare, i cui prezzi già negli ultimi mesi del 2020 hanno subito sensibili rialzi".

A subire dei rincari potrebbero essere anche le bollette di luce e di gas, così come di Tari e acqua. Gli italiani dovranno inoltre spendere di più anche per usufruire dei mezzi pubblici come autobus, treni, aerei e traghetti, per i quali il Codacons prevede un aumento di + 75 euro. Viaggiare diventerà dunque più caro, così come trascorrere del tempo fuori casa. È infatti previsto un aumento dei prezzi anche dei ristoranti (+58 euro), degli alberghi e delle località di soggiorno in generale (+72 euro). Persino la manutenzione e la revisione delle autovetture costerà di più. Del resto il prezzo del carburante è già aumentato. Codacons prevede un rialzo di +130 euro a famiglia. Rincari anche nella sanità (+25 euro) e nelle banche (+15 euro).

Un vero e proprio salasso, causato dalla pesante crisi economica seguita all'emergenza Covid ed in parte provocata anche da certe scelte del governo giallorosso. Per fortuna i pedaggi autostradali saranno bloccati fino a luglio e le multe non saranno soggette a rincari, ma in generale gli italini dovranno subire un duro contraccolpo. Codacons, infatti, prevede un +862 a famiglia.