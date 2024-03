Tim, pronti i chiarimenti sul piano

La botta in Borsa è stata forte, ora però in Tim c'è la voglia di spiegare in modo più compiuto alcuni particolari del nuovo piano industriale «Libera di correre», il primo che sconta la vendita della rete, finora non compresi appieno dal mercato. Stamattina, il consiglio d'amministrazione della tlc tornerà a riunirsi come richiesto dall'amministratore delegato, Pietro Labriola. Il piano industriale non cambierà, ma saranno forniti più dati sui flussi di cassa futuri e soprattutto sulla parabola del debito, che in base ai conti di alcuni analisti a fine 2024 è quantificabile in 7,6 miliardi, uno in più rispetto al consensus.

Ai vertici di Tim si è consapevoli che una buona comunicazione adesso può essere utile a far risollevare il titolo, finito sotto un attacco speculativo violentissimo che lo scorso giovedì ha portato a perdere quasi un quarto della capitalizzazione di Borsa.

Salvo sorprese, già oggi il gruppo fornirà i chiarimenti richiesti al mercato, che poi saranno discussi domani con gli analisti. L'apertura delle borse, poi, darà il suo verdetto sui nuovi dettagli. Nel frattempo, dalle prime verifiche, aumentano i sospetti che il capitombolo in Piazza Affari possa essere stato aggravato da una mossa coordinata. Dubbi alimentati dall'enorme numero di scambi (12 volte la media giornaliera). Su questo fronte è già al lavoro la Consob che appurerà eventuali responsabili. Tra gli osservati speciali anche Vivendi, il primo socio con il 23,7% che ha avversato la vendita della rete al fondo Kkr al punto da depositare una causa al tribunale di Milano. La prima udienza è fissata al 21 maggio ossia dopo l'assemblea dei soci che voterà i nuovi vertici il 23 aprile.