Dopo l’omaggio a Montanelli col nuovo Giornale di carta, il nostro sito viaggia nel futuro come il Washington Post

Dopo la nuova grafica de Il Giornale, anche il sito cambia passo: nuova tecnologia e un’esperienza digitale ancora più evoluta

Cambia la tecnologia, cambia l’esperienza di navigazione, ma resta immutata la missione di sempre: offrire un’informazione tempestiva, autorevole, controcorrente e di qualità. Il Giornale inaugura una nuova fase della propria evoluzione digitale con il lancio di una piattaforma completamente rinnovata, progettata per rendere la consultazione ancora più semplice, veloce e intuitiva.

Il restyling del sito è il primo risultato di un progetto di trasformazione che coinvolge tutte le testate di Editoria Italia.

L’obiettivo è chiaro: mettere la tecnologia al servizio del giornalismo. Rendere il sito più performante significa offrire ai lettori un accesso ancora più rapido alle notizie, migliorare la fruizione dei contenuti e creare le condizioni per sviluppare nuovi servizi e nuovi linguaggi editoriali.

Quello che prende il via oggi è molto più di un aggiornamento grafico o di un semplice cambio di piattaforma. È un investimento sul futuro dell’informazione digitale. Con l’ingresso nell’ecosistema internazionale di Arc XP, Il Giornale rafforza la propria competitività e si dota di uno strumento capace di sostenere la crescita dei prossimi anni, continuando a fare ciò che conta davvero: raccontare i fatti con tempestività, competenza e autorevolezza.

Il sito cambia. L’informazione resta quella di sempre. Ma da oggi corre ancora più veloce.

Una piattaforma di ultima generazione, una navigazione più veloce, strumenti innovativi e un ecosistema tecnologico pensato per accompagnare la crescita dell’informazione digitale. È questo il cuore del profondo rinnovamento che coinvolge il sito de Il Giornale.

Per realizzare questa trasformazione è stata scelta Arc XP, la piattaforma editoriale sviluppata dal Washington Post e oggi utilizzata da oltre 250 editori internazionali, con una capacità di raggiungere più di due miliardi di utenti unici ogni mese. Una tecnologia riconosciuta a livello globale che debutta in Italia proprio attraverso la partnership con Editoria Italia.

Il progetto parte oggi con Il Giornale ma riguarderà tutte le testate del gruppo: Libero, Il Tempo, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e Moneta.

Per i lettori significa soprattutto un’esperienza migliore. Le pagine saranno più rapide da caricare, la navigazione più fluida, la consultazione degli articoli più immediata su desktop, smartphone e tablet. Il nuovo sistema garantisce inoltre maggiore affidabilità, prestazioni elevate anche nei momenti di massimo traffico e un’infrastruttura progettata per sostenere la crescita futura.

Dietro il nuovo sito c’è anche un importante salto di qualità per il lavoro della redazione. Arc XP permette infatti di gestire in maniera centralizzata contenuti, immagini, video, applicazioni, sistemi di abbonamento e pubblicità digitale, semplificando i processi editoriali e rendendo ancora più efficiente la produzione delle notizie.

Uno degli elementi più innovativi è l’integrazione di strumenti avanzati di intelligenza artificiale e machine learning, capaci di supportare la distribuzione dei contenuti, analizzare il comportamento delle audience e contribuire a offrire ai lettori un’esperienza sempre più personalizzata, senza rinunciare alla qualità e all’autorevolezza dell’informazione.

La scelta di Arc XP rappresenta molto più di un semplice cambio di piattaforma tecnologica. È un investimento sul futuro dell’editoria digitale, con l’obiettivo di coniugare innovazione, efficienza e qualità del giornalismo. Un percorso che inserisce le testate di Editoria Italia in un ecosistema tecnologico internazionale, rafforzandone la competitività e aprendo nuove opportunità di sviluppo.

Per Il Giornale, dopo la nuova grafica del quotidiano andata in edicola lo scorso 22 luglio, si apre un’ulteriore pagina: un sito completamente rinnovato nella tecnologia, pensato per offrire un’informazione ancora più veloce, accessibile e moderna, mantenendo intatti i valori che da sempre contraddistinguono la testata. Noi saremo sempre qui a offrire ai lettori la nostra chiave di interpretazione del mondo. Sempre controcorrente.