Editoria: Fieg, nelle prossime settimane il tavolo della filiera per affrontare la crisi

La FIEG convocherà nelle prossime settimane un Tavolo della filiera della distribuzione e vendita della stampa, al quale saranno invitati i distributori nazionali e locali e le organizzazioni rappresentative degli edicolanti.

L’iniziativa, che raccoglie gli inviti ricevuti da più parti, muove dalla preoccupazione per la situazione, sottoposta da tempo a una forte pressione determinata dalla contrazione dei volumi, dall’aumento dei costi di trasporto e di gestione e dalla progressiva riduzione dei punti vendita.

“Non possiamo limitarci a registrare le difficoltà che stanno interessando la filiera – ha dichiarato il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti –. È necessario mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli operatori per individuare soluzioni condivise e concretamente realizzabili”.

“La distribuzione e la vendita sono l’infrastruttura attraverso la quale l’informazione raggiunge quotidianamente i cittadini. La sua progressiva riduzione limita il pluralismo dell’informazione e la coesione dei territori”, prosegue Riffeser. “Servono interventi immediati e strutturali. È necessario intervenire sui costi e occorre accelerare i tempi di erogazione dei contributi, adeguando le risorse alla situazione attuale”.

La FIEG ha, poi, nuovamente interessato i Presidenti delle Regioni ad intervenire con specifiche misure di sostegno e riconoscendo la rete distributiva come servizio di interesse pubblico e presidio di prossimità, per il ruolo che essa svolge nel garantire ai cittadini l’accesso all’informazione.

“La crisi del settore non riguarda una singola categoria: dobbiamo affrontarla insieme ed in tempi rapidi per evitare l’irreversibilità della situazione”, conclude il Presidente della FIEG.