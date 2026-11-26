Decine di giornalisti in meno al Corriere della Sera. È la sforbiciata che Urbano Cairo avrebbe chiesto a Luciano Fontana e sulla quale, dopo undici anni e mezzo, ha cambiato direttore. Fontana lascia via Solferino e al suo posto arriva Stefano Barigelli, da sei anni alla guida della Gazzetta dello Sport. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Fontana non avrebbe voluto mettere la firma sul ridimensionamento del quotidiano. Barigelli, invece, sarebbe disposto a farsene carico.

Nel pomeriggio il Cda di Rcs MediaGroup ha designato all’unanimità Barigelli, che si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. In una nota, il consiglio d’amministrazione ha espresso i propri migliori auguri al nuovo arrivato, “il cui compito sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l’obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità”.

La rottura tra Fontana e Cairo risalirebbe a lunedì sera. Da una parte Fontana, che per riorganizzare il giornale avrebbe chiesto investimenti (come del resto i tifosi del Torino). Dall’altra Cairo, intenzionato a ridurre un organico composto da circa 450 giornalisti attraverso prepensionamenti ed esodi incentivati. A pagare il conto più salato sarebbero le redazioni locali. È con questa prospettiva che i cronisti del Corriere - convocati in assemblea straordinaria - accolgono il nuovo direttore. Barigelli in via Solferino conosce già la strada. Tra il 2000 e il 2002 guidava le pagine dello Sport.

E proprio lo sport ha riservato a Cairo soddisfazioni che meritano due cifre. Per assicurarsi la partenza del Giro d’Italia 2027 da Trieste, il Friuli Venezia Giulia ha messo sul piatto almeno 8 milioni di euro. Gli arrivi a Roma ne hanno già fruttati circa 5. E ancora: nel 2025 Rcs Sports & Events ha guadagnato 21,6 milioni di euro su 87,5 milioni di ricavi. Anche gli azionisti hanno avuto di che sorridere. Del dividendo approvato a maggio dall’assemblea di Rcs, alla sola Cairo Communication spettavano 21,8 milioni.

Certo, nei primi nove mesi del 2026 l’utile netto di Rcs è sceso da 31,6 a 28,4 milioni di euro. Ma in quegli stessi nove mesi il Corriere di Fontana ha guadagnato 51 mila abbonamenti digitali, passando da 754 mila a 805 mila. È qui che la richiesta di Cairo diventa difficile da spiegare, soprattutto a chi lavora nelle edizioni locali. A maggio l’editore sapeva quanto valeva, fino all’ultimo centesimo per azione, la cedola da distribuire. Ora toccherebbe ai cronisti capire quanto vale, agli occhi dell’editore, il loro posto in redazione.