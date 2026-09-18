Inflazione, su Moneta tutti i consigli per proteggersi

La nuova fiammata di petrolio e gas sui mercati finanziari ha riacceso lo spettro dell’inflazione nell’Eurozona, Italia compresa. Parte proprio da qui il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, per offrire una guida pratica su come proteggersi dall’erosione del potere d’acquisto e difendere i propri risparmi.

La spirale inflattiva ha costretto Fed e Bce a reagire con un nuovo giro di vite sui tassi di interesse, ma sebbene la stretta delle due banche centrali sembri speculare, le ripercussioni sull’economia reale potrebbero essere diverse. Con il concreto rischio che le scelte di Christine Lagarde fiscano per strozzare investimenti e crescita nel Vecchio Continente.

Il settimanale propone poi un’intervista alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che fa il punto sulle politiche adottate e anticipa le prossime mosse dell’esecutivo per continuare a riportare in Italia i nostri giovani talenti. Spazio anche alle storie aziendali più calde, con il futuro «elettrico» della siderurgia dopo la crisi dell’Ilva. Unipol è invece pronta a inserirsi nel risiko bancario aggiudicandosi non solo una parte degli sportelli di Mps come conseguenza dell’offerta di Intesa sulla stessa Siena, ma anche il patrimonio artistico di Rocca Salimbeni. Non manca un viaggio nel settore moda, tra i guai dell’impero Lvmh e le difficoltà dei colossi dell’abbigliamento sportivo. Alzando lo sguardo, il settimanale illustra la forsennata corsa allo spazio che sta già creando pericolosi ingorghi di satelliti e possibili scontri tra i detriti.

Dalle stelle alla terraferma, il viaggio prosegue tra i campi flagellati dall’ultima stangata climatica, dove le filiere agricole cercano risposte innovative, e nel mercato immobiliare, con le potenzialità e i limiti della formula dell’affitto con riscatto.