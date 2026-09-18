Jet russi violano i cieli della Lituania e gli Eurofighter italiani li fanno uscire dallo spazio Nato. Il Pentagono valuta il maxi-ritiro di truppe dall’Europa

Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l’incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca oggi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati in modalità scramble nell’ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo. ‘Putin provoca per cercare un’escalation con l’Europa e spostare l’attenzione dal campo, non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull’Ucraina per parlare con una sola voce’, l’appello della premier. Il Congresso Usa intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell’era Trump. Esulta Zelensky: ‘Costringeranno Putin alla pace’. Ira del Cremlino.

Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall’Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell’intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito a Nbc che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda.

La Lituania ha predisposto un piano di evacuazione per i residenti di Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Uno dei tre principali percorsi di evacuazione dalla capitale condurrebbe verso il confine polacco, secondo quanto riportato da Polskie Radio. Le autorità del Voivodato di Podlachia, in Polonia, stanno già preparando la regione a un possibile ruolo di corridoio di transito per i residenti degli Stati baltici. Secondo il piano, l’ordine di evacuazione dipenderà dalla posizione e dall’entità della minaccia. Oltre alla Polonia, sono previsti percorsi anche verso nord e ovest della Lituania. Žygimantas Solovjovas, un rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Vilnius, ha dichiarato che le autorità hanno presentato il piano di evacuazione aggiornato un anno fa. “Uno dei percorsi di evacuazione dalla capitale dovrebbe portare in Polonia”, ha affermato.

Media: "Pronto piano evacuazione per Vilnius verso Polonia in caso di attacco" La Lituania ha predisposto un piano di evacuazione per i residenti di Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Uno dei tre principali percorsi di evacuazione dalla capitale condurrebbe verso il confine polacco, secondo quanto riportato da Polskie Radio. Le autorità del Voivodato di Podlachia, in Polonia, stanno già preparando la regione a un possibile ruolo di corridoio di transito per i residenti degli Stati baltici. Secondo il piano, l’ordine di evacuazione dipenderà dalla posizione e dall’entità della minaccia. Oltre alla Polonia, sono previsti percorsi anche verso nord e ovest della Lituania. Žygimantas Solovjovas, un rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Vilnius, ha dichiarato che le autorità hanno presentato il piano di evacuazione aggiornato un anno fa. “Uno dei percorsi di evacuazione dalla capitale dovrebbe portare in Polonia”, ha affermato. 18 settembre 2026

Mosca: "Nella notte 350 droni di Kiev verso la capitale, ieri 64 distrutti" Più di 350 droni di Kiev hanno sorvolato la regione di Mosca a partire dalle 20 ora locale di ieri e la maggior parte di essi è stata distrutta. Lo ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul social ‘Max’, aggiungendo che ieri sono stati distrutti 64 droni in avvicinamento alla capitale. 18 settembre 2026

Mosca: "Colpito centro logistico rifornimenti militari provenienti dall'Europa" Truppe russe hanno colpito durante la notte un centro logistico a Nova Poshta, nella regione di Odessa, dove erano stoccati rifornimenti militari provenienti dall’Europa. Anche una nave portarinfuse nel porto di Chornomorsk è stata colpita, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. “Questa notte, le Forze Armate russe hanno lanciato attacchi con droni contro porti e navi ucraine, nonché contro centri logistici al servizio delle Forze Armate ucraine. L’attacco ha danneggiato il centro logistico di Nova Poshta, a 6 km a nord-ovest di Odessa, utilizzato per lo stoccaggio e la distribuzione di materiale militare proveniente dai paesi europei per l’Ucraina”, si legge nella dichiarazione. Anche una nave mercantile che trasportava materiale militare è stata colpita nel porto di Chornomorsk. 18 settembre 2026