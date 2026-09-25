Moneta, M5S contro i cantieri

Il caro bollette riaccende l’interesse per i modelli energetici alternativi. Tra questi le Cer, le Comunità energetiche rinnovabili, sempre più diffuse nel nostro Paese. È uno dei temi al centro del nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, che spiega come funzionano queste realtà e quali opportunità possono offrire. Ma il risparmio passa anche dalla vita di tutti i giorni: una guida raccoglie gli stratagemmi per spendere meno, sfruttando app, coupon e cashback. E mentre il carovita continua a pesare sui bilanci, il presidente di Azimut Pietro Giuliani spiega come investire a prova di inflazione.

Dal presente al futuro delle pensoni, con un intervista al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che spiega le proposte del governo, compresa Quota 64. Moneta analizza poi tutti i danni potenziali di Nova, il manifesto programmatico M5S che dice no non solo ai termovalorizzatori ma anche alle infrasrutture del futuro, come datacenter e Difesa.

L’editoriale si sofferma invece sul rischio autoisolamento che corre la Cgil di Landini, quindi spazio alle grandi partite industriali: dall’integrazione tra Poste e Tim, alle mosse di Unicredit su Commerzbank. Intanto, la tecnologia apre nuovi scenari e il settimanale racconta l’esperimento per realizzare data center e chip utilizzando neuroni umani al posto del silicio. Ma anche una startup tutta italiana che ha trovato un modo per trasformare i mozziconi di sigaretta in nuovi oggetti di uso quotidiano. Non manca il viaggio nelle eccelenze agricole, con l’orzo che conquista nuovi terreni sostenendo la birra tricolore, e nel mondo del vintage, dove anche un cappello antico può arrivare a valere quanto un’auto.