Moneta: Re dollaro sul trono delle Borse

Sui mercati il dollaro torna a dettare il ritmo. E il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, parte da qui per illustrare come anche il fattore valutario può diventare una leva decisiva per chi investe dall’Europa, proprio mentre Wall Street guarda a nuovi possibili record. Dai mercati alla politica economica italiana, il viaggio prosegue dentro il cantiere della Manovra con una mappa degli sgravi in arrivo per famiglie e imprese. Un passaggio tutt’altro che semplice, in un contesto ancora complesso, come illustra l’editoriale, sottolineando come la capacità di fare squadra può diventare un fattore decisivo.

Intanto un’altra partita torna a scaldarsi e riguarda l’energia. Se nella mappa europea, Polonia e Svezia sono in testa alla corsa del nucleare, l’Italia si dice pronta a rientrare in partita, così come racconta la ceo di Ansaldo Nucleare. A Bruxelles, intanto, si accende il confronto sugli Ets, i crediti di carbonio, esposti anche alle dinamiche della speculazione finanziaria, con inevitabili ricadute sulle imprese. Sguardo poi alle banche italiane nel pieno del risiko. Moneta ricostruisce come le operazioni degli ultimi anni hanno ridisegnato il settore, tra nuove dimensioni ed equilibri. Sul tema banche, anche l’indagine sulle truffe più comuni che riguardano, sempre più spesso, i bonifici. Spazio anche al mondo del lavoro. Nel pieno della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, il grande universo delle partite Iva sembra aver trovato negli algoritmi un modo per aumentare produttività e introiti. A chiudere, il viaggio nel florovivaismo, un settore sempre più strategico per l’economia italiana.