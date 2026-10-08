Amazon: la novità Alexa Tablet con Android e Alexa+

I tablet: chi erano costoro? In un mondo ormai dominato dall’ibrido, le tavolette smart, diventate tali grazie agli iPad, hanno poi sempre fatto più fatica a restare in auge. In questi anni, anche nel mondo Android e in quello di Huawei con il suo HarmonyOS, sono usciti prodotti di notevole livello, l’avvento però dei pc 2-in-1 e l’allargamento degli schermi degli smartphone sono stati un’ostacolo alla crescita del segmento sul mercato. Ci voleva un’idea, insomma: ma quale?

La risposta arriva ora da Amazon, che ha presentati i suoi primi Alexa Tablet, una gamma completamente nuova che esce dal circolo chiuso dei prodotti Fire e segna un cambio di passo netto rispetto al passato. I modelli sono tre: Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8. E sono rivolti sia al mondo degli adulti che, con due modelli dedicati – particolare interessante –, a quello dei bambini.

Caratteristiche e app

Tutti i modelli condividono un design unibody in alluminio, schermi definiti e processori 8-core. Ma soprattutto girano su Android con accesso completo al Google Play Store: e quindi ecco la possibilità di scaricare app senza limiti, come per esempio YouTube, Netflix, Gmail e Google Docs. Tutto disponibile come su qualunque altro tablet di BigG. A questo si aggiungono le app Amazon preinstallate, ovvero Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music, Amazon Quick e Amazon Luna.

Alexa Tablet 12 Pro: il più potente

La nuova linea ha come modello di punta quello con il display da 12 pollici, ricavato da un monoblocco di alluminio e con uno spessore di appena 6,5 mm. Lo schermo in formato 3:2 ha una definizione di 280 PPI a 120 Hz di refresh rate, ovvero proporzione e fluidità d’uso che privilegiano la superficie utile per leggere e lavorare rispetto al classico 16:10.

Sotto la scocca c’è un chip 8-core a 4 nm con fino a 16 Gb di RAM. Secondo Amazon, il 12 Pro offre una capacità di elaborazione quasi 3 volte superiore e prestazioni grafiche 9 volte più veloci rispetto a qualsiasi tablet Amazon commercializzato finora. Completano la scheda quattro altoparlanti Dolby Atmos, Wi-Fi 6E e fino a 16 ore di riproduzione video, la migliore autonomia mai dichiarata da Amazon su un tablet. Tenendolo in mano – aggiungiamo noi – la sensazione è quella di un dispositivo comodo da usare.

Il display Nanomatte

Il 12 Pro è disponibile in due versioni: con display standard o con il nuovo display Nanomatte, esclusivo di questo modello. Sviluppato con Corning, usa un processo fotolitografico che incide sul vetro una trama allineata a livello sub-pixel.

A differenza dei classici schermi opachi sabbiati, che diffondono la luce in modo irregolare, la tecnologia promette di abbattere i riflessi senza sacrificare nitidezza e fedeltà cromatica, con una buona leggibilità anche all’aperto e da qualsiasi angolazione. I primi risconti sono assolutamente positivi.

Penna e tastiera

Per il 12 Pro arrivano due accessori dedicati. La penna per Alexa Tablet Pro è una penna attiva USI 2.0 con 4.096 livelli di pressione, rilevamento dell’inclinazione, aggancio magnetico e ricarica wireless: sul Nanomatte la sensazione è simile a quella della scrittura su carta.

Poi c’è la tastiera per Alexa Tablet Pro, che si aggancia magneticamente senza bisogno di associazione Bluetooth e abilita il multitasking a finestre affiancate. Con la possibilità di passare facilmente dal profilo di lavoro a quello personale.

Alexa Tablet 11 e 8 pollici: intrattenimento e lettura

Riguardo agli altri due tablet, il modello intermedio punta su streaming, gaming e lettura: ha un display da 11 pollici 2.5K da 276 PPI a 90 Hz in formato 16:10. All’interno ci sono un processore 8-core con 8 GB di RAM, due altoparlanti Dolby Atmos e fino a 15 ore di riproduzione video. È disponibile nei colori grafite, ametista e verde matcha.

Il più piccolo, invece, è il più compatto della famiglia con un pannello da 8,7 pollici. Pesa solo 329 grammi ed è spesso 7,95 mm: è pensato per essere usato con una mano, soprattutto in mobilità. Monta un processore 8-core, supporta il Wi-Fi 6 e arriva a 14 ore di riproduzione video. I colori sono grafite, rosa antico e turchese.

Alexa+ e “Intelligenza su schermo”

Il vero elemento distintivo della gamma è Alexa+, integrata nel sistema e richiamabile in qualsiasi momento con la parola “Alexa” senza interrompere ciò che si sta facendo. Oltre a rispondere alle domande e controllare la smart home, l’assistente porta sui tablet la funzione Intelligenza su schermo: su richiesta, Alexa può “guardare” ciò che è visualizzato e offrire aiuto contestuale. Si può chiedere “Alexa, cos’è questo?” mentre si consulta un video o una foto, oppure aggiungere al proprio calendario tutte le date di una competizione sportiva, con segnalazione di eventuali sovrapposizioni.

Sul fronte privacy, Amazon sottolinea che ogni funzione di “Intelligenza su schermo” è disattivata per impostazione predefinita, richiede un’attivazione esplicita e mostra sempre un indicatore visivo blu quando Alexa può vedere il display. A breve arriveranno anche le sessioni live, per conversazioni continue a mani libere (“Alexa, avvia una sessione live”).

Kindle sul tablet, con le annotazioni di Scribe

Aprendo un libro nell’app Kindle, il tablet entra in una modalità di lettura senza distrazioni: notifiche silenziate, luce blu ridotta e autonomia fino a 20 ore, con tre temi per il display (toni caldi, effetto carta, scala di grigi). Kindle e Audible convivono in un unico spazio e, per la prima volta su un tablet Amazon, arrivano gli strumenti di annotazione di Kindle Scribe: con la penna si può evidenziare, sottolineare e scrivere note sulle pagine, sincronizzate con Kindle Scribe e con gli altri dispositivi compatibili.

A completare l’esperienza c’è un feed personalizzato “Per te”, che riunisce in un’unica schermata ciò che si sta guardando, leggendo, ascoltando e giocando.

Tablet

Tablet Amazon Kids, per la prima volta in Italia

Insieme alla nuova gamma debuttano nel nostro Paese i tablet Amazon Kids, in versione da 8,7 e 11 pollici e in due varianti: per l’età prescolare (dai 3 anni) e per i bambini dai 6 anni in su. I più piccoli ricevono una morbida custodia con bumper e fantasie ispirate a Paw Patrol e Barbie, i più grandi una custodia rigida sottile con supporto integrato.

Ogni tablet Kids include 12 mesi di Kids+, il servizio in abbonamento che arriva in Italia dal 19 ottobre: app, giochi, video, libri e audiolibri Audible per bambini dai 3 ai 12 anni, senza pubblicità e senza acquisti in-app, con brand come Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel, Sonic, Peppa Pig e Pokémon, più produzioni originali come Bat-Fam. Terminato l’anno incluso, Kids+ costa 6,99 euro al mese per i clienti Prime e 7,99 euro al mese per i non Prime. Il servizio funziona anche sugli Alexa Tablet e sui Fire TV compatibili.

Ai genitori è dedicata la Parent Dashboard riprogettata, accessibile da browser o app iOS e Android, per gestire da remoto limiti di tempo, obiettivi educativi e impostazioni, con aggiornamenti settimanali su cosa i figli stanno esplorando. Uno strumento essenziale per cominciare a educarli all’uso della tecnologia, facendo magari la stessa cosa i con se stessi nella gestione familiare dell’uso dei dispositivi.

Prezzi e disponibilità

Tutti i nuovi tablet, compresi i modelli Kids, saranno in vendita in Italia dal 19 ottobre. Questi i prezzi: 12 Pro 8+128 Gb grafite da 499,99 euro; 12 Pro Nanomatte 8+128 Gb grafite da 559,99 euro; Tablet 11 8+64 Gb da 329,99 euro; Tablet 8 4+64 Gb da 229,99 euro.

La tastiera per il 12 Pro costa 139,99 euro, la penna 84,99. Ma c’è anche il Productivity Bundle (tablet+tastiera+penna) a 649 euro, con un risparmio complessivo di 74,97 euro.