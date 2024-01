Basta uno "shake": la novità che cambia tutto su WhatsApp

Non si fermano le novità in arrivo su WhatsApp, divenuta ormai una delle piattaforme più utilizzate per la messaggistica istantanea. Dopo l'introduzione dei canali, gli aggiornamenti vocali e la possibilità di far partecipare i followers ai sondaggi, ecco che a breve sarà addirittura possibile scambiare dei file con un semplice "shake", ossia agitando il proprio smartphone.

Il nuovo metodo di condivisione

Stando a quanto riferito dal portale online hdblog.it, che segue quotidianamente gli sviluppi della piattaforma, è in arrivo la versione beta 2.24.2.20 per Android. Nel pacchetto di aggiornamenti e nuove funzioni in sviluppo, ci sarebbe una funzione particolarmente interessante che riguarda proprio la condivisione.

Si tratta di una funzione che ancora non è accessibile neppure ai beta tester, e riguarda la possibilità di condividere rapidamente file come video, immagini e documenti agitando semplicemente il telefono, con uno "shake". Al momento bisogna ancora aspettare, ma in futuro questa funzione sarà garantita a tutti. Dovrebbe infatti arrivare col prossimo aggiornamento generale.

Affinché la condivisione avvenga, sarebbero necessarie delle precise condizioni. La prima è che le persone che decidono di scambiare il file siano vicine fra loro (non è pertanto possibile ricorrere a questa funzione quando le parti che comunicano fra loro sono molto distanti). La seconda condizione da rispettare è che entrambi gli utenti abbiano aperto la sezione "People nearby" di WhatsApp sul proprio telefono cellulare.

A quel punto, sarà possibile scambiare il file scuotendo il dispositivo. La funzione, fra l'altro, consente di evitare il rischio di una condivisione involontaria. Sarà inoltre attiva la protezione con crittografia end-to-end.

I vantaggi di condividere con uno shake

Ma perché scegliere questo metodo di condivisione? Come abbiamo visto, si evita la possibilità di una condivisione involontaria. Ma non solo. Il passaggio del file viene protetto da un sistema di crittografia end-to-end. Lo scambio del documento o dell'immagine avviene rapidamente, in modo quasi istantaneo. Basta solo agitare lo smartphone. Infine, i contatti telefonici degli utenti non presenti nella rubrica resteranno nascosti.

Bisognerà ancora attendere un po' per avere questa funzione, dato che è ancora in fase di sviluppo, tuttavia molti ritengono che la novità sarà presente nel prossimo aggiornamento.